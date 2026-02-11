Reforma Laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Una serie de incidentes se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía ligar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

Ante esta situación, un camión hidrante comenzó a rociarles agua para dispersarlos. La tensión persistió varios minutos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/izquierdadiario/status/2021662903846453757&partner=&hide_thread=false Reforma laboral: continúa la represión en Congreso con hidrantes y gases lacrimógenos pic.twitter.com/H4iJbqsq8j — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) February 11, 2026

Temas Reforma laboral