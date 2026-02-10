martes 10 de febrero 2026

Definiciones

El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei

El encuentro está previsto para este martes a las 11 en Casa Rosada y será encabezado por Karina Milei.

Por Agencia NA
image

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro que estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un día antes de que se inicie en el Senado el debate del proyecto de reforma laboral y también de cara al del régimen penal juvenil.

Diego Santilli, ministro del Interior
Negociaciones

Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores
reforma laboral: un gobernador denuncio amenazas del kirchnerismo
Polémica

Reforma laboral: un gobernador denunció amenazas del kirchnerismo

Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

La reunión será en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, donde el oficialismo busca darle media sanción y que el proyecto siga su cauce luego en Diputados.

Para la gestión libertaria, esta iniciativa es central de cara a la segunda etapa de su mandato en la que busca que ya rijan reformas que considera clave para el futuro de su proyecto.__IP__

También está en el horizonte el tratamiento del proyecto para bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, otra reforma que la Casa Rosada en vigencia lo antes posible.

Se estima que este miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones en Diputados y el jueves se debata en sesión.

Contra la CGT, ATE llamó a los trabajadores al paro el 11 de febrero

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

Reforma laboral: la CGT prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunión con algunos gobernadores

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de la Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

UDAP anunció un paro docente para el 2 de marzo pero la paritaria aún no está cerrada

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el motogp al primo de unac con el ex presidente de osse
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

Por Redacción Tiempo de San Juan

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Por Redacción Tiempo de San Juan
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida
¿Siniestros?

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida

Imagen ilustrativa
Joven baleado

Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas