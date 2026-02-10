La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

A solo días de que el Senado de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el proyecto genera fuertes tensiones entre el oficialismo, los sindicatos y especialistas en derecho del trabajo. La iniciativa propone cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, como la exclusión de trabajadores independientes y de plataformas digitales del régimen general, la creación de un sistema de registración laboral unificado en ARCA y una redefinición de indemnizaciones, jornadas y negociación colectiva.

Entre los puntos más sensibles aparecen la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, que buscan financiar despidos mediante aportes patronales, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales. Para el diputado nacional José Peluc (La Libertad Avanza), se trata de una reforma necesaria: “Hay que modernizar el sistema laboral argentino para generar empleo genuino y bajar la litigiosidad que hoy asfixia a las pymes”.

Desde el sindicalismo, el rechazo es contundente. El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, advirtió que “esta reforma avanza sobre derechos históricos y debilita la negociación colectiva”, y confirmó que la central obrera marchará este jueves a Plaza de Mayo contra el proyecto. En tanto, el abogado laboralista Rodrigo Galván aportó una mirada técnica y alertó que “la descentralización de los convenios y el cierre de la vía civil en despidos pueden generar un fuerte desequilibrio en la relación entre empleador y trabajador”.

En este contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate con referentes locales para analizar el impacto de la reforma en la provincia. Las distintas miradas dejaron en claro que el tratamiento en el Senado no solo definirá una ley, sino también el rumbo del sistema laboral argentino.

