martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

A días del tratamiento en el Senado, referentes sanjuaninos del oficialismo, el sindicalismo y el derecho laboral analizaron el impacto de la reforma que impulsa el Gobierno nacional y advieron sobre sus posibles consecuencias en el empleo y los derechos de los trabajadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.28.50

A solo días de que el Senado de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el proyecto genera fuertes tensiones entre el oficialismo, los sindicatos y especialistas en derecho del trabajo. La iniciativa propone cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, como la exclusión de trabajadores independientes y de plataformas digitales del régimen general, la creación de un sistema de registración laboral unificado en ARCA y una redefinición de indemnizaciones, jornadas y negociación colectiva.

Lee además
el gobierno reune a la mesa politica antes del debate de la reforma laboral de milei
Definiciones

El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei
Chica, Giménez y Uñac. 
Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de la Ley de Glaciares

Entre los puntos más sensibles aparecen la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, que buscan financiar despidos mediante aportes patronales, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales. Para el diputado nacional José Peluc (La Libertad Avanza), se trata de una reforma necesaria: “Hay que modernizar el sistema laboral argentino para generar empleo genuino y bajar la litigiosidad que hoy asfixia a las pymes”.

Desde el sindicalismo, el rechazo es contundente. El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, advirtió que “esta reforma avanza sobre derechos históricos y debilita la negociación colectiva”, y confirmó que la central obrera marchará este jueves a Plaza de Mayo contra el proyecto. En tanto, el abogado laboralista Rodrigo Galván aportó una mirada técnica y alertó que “la descentralización de los convenios y el cierre de la vía civil en despidos pueden generar un fuerte desequilibrio en la relación entre empleador y trabajador”.

En este contexto, Tiempo de San Juan organizó un debate con referentes locales para analizar el impacto de la reforma en la provincia. Las distintas miradas dejaron en claro que el tratamiento en el Senado no solo definirá una ley, sino también el rumbo del sistema laboral argentino.

Mirá el video completo

Embed - Reforma laboral: el debate llega a San Juan con voces a favor y en contra

Temas
Seguí leyendo

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

Reforma Laboral: el gobierno eliminaría el cambio en Ganancias a pedido de los gobernadores

UDAP anunció un paro docente para el 2 de marzo pero la paritaria aún no está cerrada

Reforma laboral: un gobernador denunció amenazas del kirchnerismo

Contra la CGT, ATE llamó a los trabajadores al paro el 11 de febrero

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

La inflación en CABA saltó al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en 10 meses

Los gremios del transporte van al paro el miércoles 11, cuando el Senado trate la Reforma Laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno reune a la mesa politica antes del debate de la reforma laboral de milei
Definiciones

El Gobierno reúne a la mesa política antes del debate de la reforma laboral de Milei

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete
Judiciales

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina video
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.
Conflicto

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo será?

Desvalijó departamentos alquilados por día: no irá preso y pagará $400.000 a cada víctima
En Capital

Desvalijó departamentos alquilados por día: no irá preso y pagará $400.000 a cada víctima