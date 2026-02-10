martes 10 de febrero 2026

Reforma laboral

El Senado, reunido preparando la caliente sesión del miércoles

Los senadores están reunidos en labor parlamentaria, dándole forma a la sesión de mañana que promete tensión adentro y afuera del Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezaba desde las 14 de este martes la reunión de Labor Parlamentaria del Senado de cara a la sesión de este miércoles en la que se tratará la reforma laboral.__IP__

Del encuentro para acordar el esquema de sesión participaban jefes de los distintos bloques como Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza (LLA), y José Mayans, del peronismo, entre otros.

Noticia en Desarrollo...

