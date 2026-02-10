martes 10 de febrero 2026

Comisiones

Juliana Santillán, al frente de Relaciones Exteriores de Diputados

La verborrágica diputada libertaria estará al frente de una comisión clave, en tiempos globales turbulentos, y de un acuerdo comercial con Estados Unidos que deberá ser refrendado por el Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El proyecto para la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea quedó listo para ser dictaminado este miércoles con la conformación de las dos comisiones que tratarán la iniciativa antes de su votación en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo jueves.

Lee además
acuerdo con estados unidos: milei lo enviara al congreso
Trámite

Acuerdo con Estados Unidos: Milei lo enviará al Congreso
en un hipotetico mano a mano presidencial, ¿quien ganaria entre milei y kicillof en el conurbano?
Encuesta

En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?

La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán fue designada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, mientras que su par bullrichista Damián Arabia conducirá la comisión de Mercosur.

Tras ser ungida presidenta de la comisión que será cabecera de este debate sobre el tratado comercial con la Unión Europea, Santillán expresó que “es un gran honor” asumir esa responsabilidad.

“Quiero agradecer la confianza de mis pares del bloque LLA y reafirmar, desde el primer día, mi compromiso de conducir esta Comisión con diálogo, respeto y un fuerte espíritu institucional, trabajando de manera conjunta con todos los bloques”, señaló.

Y agregó desde sus redes sociales: “Nos toca asumir esta responsabilidad en un contexto internacional complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, transformaciones económicas y una profunda redefinición del comercio global. En ese escenario, la Argentina enfrenta desafíos importantes, pero también una oportunidad histórica".

"Volver a integrarse al mundo con previsibilidad, reglas claras y una visión estratégica de largo plazo”, subrayó.

Para Santillán, "el tratamiento en estas sesiones extraordinarias del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es un hecho de enorme trascendencia. No se trata solo de un acuerdo comercial, sino de una señal política concreta de que la Argentina quiere ser un socio confiable, ampliar mercados, atraer inversiones y generar empleo genuino”.

El Gobierno envió el jueves pasado a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur para obtener la ratificación del Congreso.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

