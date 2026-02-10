martes 10 de febrero 2026

Encuesta

En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?

La consultora CB Global Data midió los 24 municipios del Gran Buenos Aires, de alto impacto electoral por presentar una nutrida concentración de población. En la nota, el resultado.

Por Agencia NA
image

Una encuesta realizada en los primeros días de febrero midió en los 24 municipios del Conurbano un hipotético mano a mano electoral en el que el gobernador Axel Kicillof se impone frente al presidente Javier Milei.

La consultora CB Global Data, que pronosticó tanto la victoria de Fuerza Patria el 7 de septiembre como la de La Libertad Avanza del 26 de octubre, realizó la compulsa luego de publicar hace pocas semanas otra, en la que Milei se imponía a Kicillof en un mano a mano similar, pero en el interior del país.

En una hipotética elección mano a mano entre el Presidente y el gobernador, la encuesta de CB muestra que este último se impone en 20 municipios y el primero en solo 4.

La muestra abarcó entre 727 y 919 consultados en cada distrito del Conurbano y tiene un margen de error de entre el 3 y el 4 por ciento, según advierte la propia consultora.

Milei registra en los 24 distritos evaluados una alta imagen negativa, con los rechazos a su figura superando a los apoyos, que en 14 de ellos supera los 60 puntos negativos, como en La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.

Kicillof, a su vez, tiene saldo favorable con imagen positiva en seis municipios, como Florencio Varela, La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, José C. Paz y Malvinas Argentinas, y sólo supera los 60 puntos de imagen negativa en dos partidos del norte del Conurbano: San Isidro y Vicente López.

La encuesta muestra además una marcada división por ubicación geográfica, con Kicillof teniendo amplia supremacía en el sur y el oeste del Conurbano, mientras que Milei se impone en distritos del norte.

El gobernador y flamante titular del PJ bonaerense en 20 de los 24 municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando y San Miguel.

Puntualmente en Almirante Brown, Florencio Varela y La Matanza, Kicillof tiene más de 20 puntos de imagen positiva superior a la de Milei.

El mandatario, por su parte, gana en cuatro partidos: Pilar, San Isidro, Tigre y Vicente López, pero sólo en uno (San Isidro), obtiene una distancia de más de 15 puntos por encima del gobernador, subraya el trabajo de CB Global Data.

Temas
