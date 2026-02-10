En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?

Una encuesta realizada en los primeros días de febrero midió en los 24 municipios del Conurbano un hipotético mano a mano electoral en el que el gobernador Axel Kicillof se impone frente al presidente Javier Milei .

La consultora CB Global Data, que pronosticó tanto la victoria de Fuerza Patria el 7 de septiembre como la de La Libertad Avanza del 26 de octubre , realizó la compulsa luego de publicar hace pocas semanas otra, en la que Milei se imponía a Kicillof en un mano a mano similar, pero en el interior del país.

En una hipotética elección mano a mano entre el Presidente y el gobernador, la encuesta de CB muestra que este último se impone en 20 municipios y el primero en solo 4.

La muestra abarcó entre 727 y 919 consultados en cada distrito del Conurbano y tiene un margen de error de entre el 3 y el 4 por ciento, según advierte la propia consultora.

Milei registra en los 24 distritos evaluados una alta imagen negativa, con los rechazos a su figura superando a los apoyos, que en 14 de ellos supera los 60 puntos negativos, como en La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Florencio Varela, Moreno y Quilmes.

Kicillof, a su vez, tiene saldo favorable con imagen positiva en seis municipios, como Florencio Varela, La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, José C. Paz y Malvinas Argentinas, y sólo supera los 60 puntos de imagen negativa en dos partidos del norte del Conurbano: San Isidro y Vicente López.

La encuesta muestra además una marcada división por ubicación geográfica, con Kicillof teniendo amplia supremacía en el sur y el oeste del Conurbano, mientras que Milei se impone en distritos del norte.

El gobernador y flamante titular del PJ bonaerense en 20 de los 24 municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando y San Miguel.

Puntualmente en Almirante Brown, Florencio Varela y La Matanza, Kicillof tiene más de 20 puntos de imagen positiva superior a la de Milei.

El mandatario, por su parte, gana en cuatro partidos: Pilar, San Isidro, Tigre y Vicente López, pero sólo en uno (San Isidro), obtiene una distancia de más de 15 puntos por encima del gobernador, subraya el trabajo de CB Global Data.