Tras almorzar con Milei, Caputo prometió "novedades" para los argentinos

Novedades en el gobierno de Javier Milei. Durante la tarde de este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió “novedades” para los argentinos.
martes 10 de febrero 2026
Lo hizo en su cuenta de X tras almorzar con el jefe de Estado y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Caputo almorzó en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.
Sobre las medidas, no dejó entrever demasiado pero sí anunció que “habrá novedades”.
Lo dijo en su cuenta de X al postear una foto en la cual se lo ve junto a Milei, vestido con un mameluco de YPF, y a Bausili.