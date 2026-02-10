martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Tras almorzar con Milei, Caputo prometió "novedades" para los argentinos

Lo hizo en su cuenta de X tras almorzar con el jefe de Estado y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Por Agencia NA
image

Novedades en el gobierno de Javier Milei. Durante la tarde de este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió “novedades” para los argentinos.

Lee además
tras el pedido de orrego y otros gobernadores, la gestion de milei elimino la baja de ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral
en un hipotetico mano a mano presidencial, ¿quien ganaria entre milei y kicillof en el conurbano?
Encuesta

En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?

Caputo almorzó en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.

image

Sobre las medidas, no dejó entrever demasiado pero sí anunció que “habrá novedades”.

Lo dijo en su cuenta de X al postear una foto en la cual se lo ve junto a Milei, vestido con un mameluco de YPF, y a Bausili.

Temas
Seguí leyendo

Menores en conflicto con la ley en San Juan: 800 delitos y la mayoría no vuelven a reincidir

Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Sturzenegger

Un diputado asegura que Milei es un presidente "pro-guerra" y quiere iniciarle un juicio político

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Un integrante del clan Sena apelará la condena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En Córdoba, detienen a un hombre que vendía droga en eventos deportivos amateur

En el Senado se incendió un despacho del cuarto piso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno retiro el proyecto de reforma penal juvenil: las razones de la decision y como sigue
Giro

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión y cómo sigue

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Te Puede Interesar

La mina de oro Hualilán se prepara para despegar: contrató tres empresas sanjuaninas para el transporte del mineral desde Ullum hasta Calingasta.
Logística minera

Tres empresas sanjuaninas harán el transporte del mineral de Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria
Conflicto

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%
Oficial

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

Imagen ilustrativa
Esperan que hable

Apareció con una herida en el cuello y desangrándose en Pocito: está en grave estado, ¿fue víctima de un ataque?