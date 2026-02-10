Tras almorzar con Milei, Caputo prometió "novedades" para los argentinos

Novedades en el gobierno de Javier Milei . Durante la tarde de este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo , prometió “novedades” para los argentinos .

Caputo almorzó en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.

Sobre las medidas, no dejó entrever demasiado pero sí anunció que “habrá novedades”.

Lo dijo en su cuenta de X al postear una foto en la cual se lo ve junto a Milei, vestido con un mameluco de YPF, y a Bausili.