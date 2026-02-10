martes 10 de febrero 2026

Operativo

En Córdoba, detienen a un hombre que vendía droga en eventos deportivos amateur

El implicado fue aprehendido en su casa en la localidad de La Carlota.

Por Agencia NA
Un hombre de 40 años fue detenido en su casa de la localidad de La Carlota, Córdoba, tras un allanamiento por venta de droga en eventos deportivos.

Según fuentes del caso, la investigación duró dos meses y se realizó tras recibir varias denuncias anónimas en el Ministerio Público Fiscal. Tras esto, la policía allanó el domicilio, cerró el punto de venta y detuvieron al sujeto.

La casa allanada tenía lugar en la calle Victorino Rodríguez al 500 donde se detuvo al hombre de 40 años que se dedicaba a la venta de droga y se incautó varias dosis de cocaína y marihuana, 230 mil pesos y una motocicleta.

El implicado ejercía el narcomenudeo en su domicilio y también con modalidad delivery, trasladándose en motocicleta, bicicleta o a pie. Además, se lo vió realizando ventas en diversos eventos deportivos amateurs de la zona.

Por ello, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico ordenó la incautación de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial.

