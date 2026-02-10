En Córdoba, detienen a un hombre que vendía droga en eventos deportivos amateur

Un hombre de 40 años fue detenido en su casa de la localidad de La Carlota, Córdoba , tras un allanamiento por venta de droga en eventos deportivos.

Según fuentes del caso, la investigación duró dos meses y se realizó tras recibir varias denuncias anónimas en el Ministerio Público Fiscal. Tras esto, la policía allanó el domicilio, cerró el punto de venta y detuvieron al sujeto.

La casa allanada tenía lugar en la calle Victorino Rodríguez al 500 donde se detuvo al hombre de 40 años que se dedicaba a la venta de droga y se incautó varias dosis de cocaína y marihuana, 230 mil pesos y una motocicleta.

El implicado ejercía el narcomenudeo en su domicilio y también con modalidad delivery, trasladándose en motocicleta, bicicleta o a pie. Además, se lo vió realizando ventas en diversos eventos deportivos amateurs de la zona.

Por ello, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico ordenó la incautación de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial.