Encuesta muestra paridad entre Milei y Massa en escenario contrafactual de balotaje: quién ganaría

Un estudio de las consultoras Alaska y Trespuntozero difundido en redes sociales mostró un “escenario contrafactual” de balotaje entre el presidente Javier Milei y el ex ministro de Economía Sergio Massa, con una serie mensual de intención de voto entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, con proyección de voto en blanco e indecisos.

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En la placa se observa una evolución de las preferencias donde se grafican dos líneas, una para Milei y otra para Massa, con variaciones porcentuales a lo largo de 27 mediciones mensuales, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

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A lo largo de gran parte del período analizado, la tendencia se mantiene relativamente estable: el actual mandatario aparece en muchos tramos por encima de su rival, con una ventaja que suele oscilar entre los dos y seis puntos porcentuales. En ese marco, los valores de Milei se ubican generalmente en una franja que va del 51% al 55%, mientras que Massa se mueve entre el 45% y el 49%.

El seguimiento también deja ver algunos momentos de mayor paridad, especialmente hacia fines de 2024 y en determinados tramos de 2025, donde la distancia entre ambos se reduce e incluso se vuelve más ajustada.

Sin embargo, hacia el cierre de la serie se registra un cambio significativo. En febrero de 2026, Massa aparece con una leve ventaja, con cifras en torno al 50,4% frente a aproximadamente 49,6% de Milei. Esa diferencia se amplía en marzo de 2026, donde el ex ministro alcanza cerca del 52,1%, mientras que el Presidente se ubica en torno al 47,9%, marcando uno de los pocos momentos en los que la tendencia se invierte.

El informe toma como punto de partida el resultado del balotaje de la Elecciones presidenciales de Argentina de 2023, en el que Milei se impuso y accedió a la Presidencia, y proyecta distintos escenarios hipotéticos en base a mediciones sucesivas.