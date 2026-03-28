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Buenos Aires

Murió un operario y otro resultó herido por un incendio en el Parque Industrial de Pilar

El siniestro se produjo en una refinería, donde había depósitos de nafta y gasoil.

Por Agencia NA
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Un operario falleció y otro resultó herido de gravedad, como consecuencia de un incendió que se originó hoy dentro del Parque Industrial de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, confirmaron las autoridades.

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El siniestro se produjo a última hora de la tarde en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, de ese complejo fabril, mientras los operarios intentaban cargar combustible a un camión, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el lugar hay depósitos de nafta y gasoil, lo que provocó una rápida combustión, que derivó en una serie de explosiones, ocasionándole la muerte a un trabajador, mientras que su compañero fue derivado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y su estado es reservado.

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presentes en el lugar y esta noche continuaban con las tareas para trata de contener las llamas.

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