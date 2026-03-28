Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja

Un sanjuanino, chofer de colectivo de larga distancia, quedó bajo investigación de la Justicia tras ser denunciado en la UFI CAVIG por su expareja por un presunto hecho de violencia de género. Por la gravedad del caso, el acusado fue aprehendido el 24 de marzo último. El 27 tuvo la audiencia de formalización en su contra y quedó en libertad, con la regla estricta de que no debe acercarse a su ex.

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El chofer, quien es investigado por la presunta comisión de tres delitos, fue identificado como Omar Farjat Hogalde. Según la denuncia, el pasado 21 de marzo, la damnificada realizó compras en un almacén cercano a su casa y, al regresar hacia su auto, fue abordada por Farjat, su expareja con la que terminó su relación hace poco más de un mes.

Supuestamente, el sujeto, empuñando un revólver, comenzó a reprocharle cosas y le dijo: “Te voy a matar pu.. de mi…, te voy a llenar de plomo”, entre otras frases intimidantes. Luego, la denunciante afirmó que el individuo la golpeó con el mismo elemento y escapó, según relató la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 09.49.39 Silvina Zogbe, ayudante fiscal de UFI CAVIG.

La víctima, asustada por lo sucedido, no dijo nada inicialmente a pesar de que presenció el incidente con una amiga. Finalmente, ella se animó a denunciarlo dos días después, precisamente el 23 de marzo. Farjat no tiene antecedentes, pero ante la gravedad de la acusación -ya que habría existido un arma de fuego para amedrentar-, la Fiscalía solicitó la detención al juez de Garantías, Sergio López Martí.

La solicitud fue concedida y el 24 de marzo Farjat Hogalde fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. En el allanamiento secuestraron el arma que se habría utilizado para realizar la amenaza.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 09.49.40 Sergio López Martí, juez de Garantías.

Este 27 de marzo se realizó la audiencia de formalización y el chofer quedó imputado formalmente y de manera provisoria por tres figuras penales: lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego. Por este último punto, el MPF comprobó que no era legítimo usuario.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 09.49.39 (1) Eduardo Luis Villafañe, abogado defensor de Farjat.

Además, el magistrado lo dejó en libertad. La Fiscalía y la defensa no solicitaron medidas de coerción graves como la prisión preventiva, pero este sujeto deberá someterse al proceso y no obstaculizarlo. Asimismo, deberá presentarse periódicamente en una comisaría y tiene prohibido acercarse o mantener todo tipo de contacto con la víctima; todo por el plazo de 6 meses, mismo tiempo que el Ministerio Público tendrá para investigar el caso.