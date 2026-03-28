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El drone de Tiempo

Desde arriba, los 3 tramos más peligrosos de la ruta de la triple tragedia en San Juan

Tras la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en 9 de Julio, un relevamiento con el drone de Tiempo identificó los sectores más riesgosos de la Ruta 20. Cómo está la arteria por la que transitan cientos de vehículos a diario. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las imágenes aéreas vuelven a poner el foco sobre uno de los corredores más transitados de San Juan. La image , donde una familia completa perdió la vida, y que reactivó los cuestionamientos sobre la seguridad vial en ese trayecto clave que conecta la Capital con Caucete.

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El registro, realizado por el drone de Tiempo de San Juan, recorre distintos sectores del camino y permite identificar puntos donde el riesgo es constante. Se trata de tramos donde confluyen alta circulación, cruces sin la infraestructura adecuada y señalización que, en algunos casos, resulta insuficiente frente al volumen de tránsito diario.

Embed - Los 3 tramos más peligrosos de la ruta de la triple tragedia en San Juan

En ese marco, se destacan tres sectores considerados críticos. El primero está ubicado en el cruce con calle La Plata, en Caucete, donde un cartel advierte “Cruce peligroso” antes de la intersección. A pesar de la presencia de señalización de “PARE” sobre la calle transversal, la dinámica del tránsito y la velocidad de circulación convierten al lugar en un punto sensible.

Otro de los tramos observados se encuentra a la altura de calle Juan de Díaz Solís, en inmediaciones del cementerio de 9 de Julio. Allí, la señalización es parcial: el cartel de “PARE” se encuentra solo en uno de los márgenes, lo que puede generar confusión en quienes se incorporan a la ruta, especialmente en momentos de baja visibilidad.

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El cartel en Ruta 20, antes del cruce de calle La Plata.

El cartel en Ruta 20, antes del cruce de calle La Plata.

El tercer punto identificado está en la zona del Monumento al Gaucho. En ese sector de Santa Lucía, la presencia de múltiples accesos y cruces, sumado al flujo constante de vehículos, configura un escenario de riesgo permanente, donde las maniobras indebidas o la falta de atención pueden derivar en siniestros.

El impacto de la tragedia

El estado de la ruta y sus condiciones de seguridad volvieron a ser eje de discusión tras el siniestro ocurrido el sábado pasado. De acuerdo a la investigación judicial, la principal hipótesis sostiene que el conductor del Renault Logan en el que viajaba la familia intentó sobrepasar a un camión en una zona no permitida, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Audi TT.

El choque provocó la muerte de Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera (28), Valeria del Valle Pont (29) y la hija de ambos, de menos de un año. En tanto, el conductor del otro vehículo fue liberado luego de que el test de alcoholemia diera negativo, mientras se aguardan resultados de pericias complementarias.

El reclamo por obras y las promesas de políticos

Tras el hecho, el miércoles pasado, Gerardo Pont, padre de una de las víctimas, se reunió con la intendenta de Caucete, Romina Rosas, para solicitar mejoras en la Ruta 20. Del encuentro participaron también integrantes de la organización Familias del Dolor y autoridades municipales.

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Familias del Dolor junto con Gerardo Pont -padre de la joven fallecida en 9 de Julio- en medio de una reunión en Caucete.

Familias del Dolor junto con Gerardo Pont -padre de la joven fallecida en 9 de Julio- en medio de una reunión en Caucete.

El principal planteo apunta a la construcción de una autovía o al ensanchamiento del camino. Además, confirmaron que impulsarán un petitorio para reunir firmas y elevar el reclamo al Gobierno provincial, con el objetivo de avanzar en obras de infraestructura que reduzcan el riesgo en ese corredor.

En paralelo, el pedido por la doble vía no es nuevo. A lo largo de los últimos años, distintos dirigentes de diferentes espacios políticos anunciaron proyectos vinculados al ensanchamiento de la Ruta 20 y su transformación en autovía. Entre ellos, el exministro de Infraestructura del giojismo, José Strada; los exintendentes de Caucete, Juan Elizondo y Julián Gil; el exdiputado nacional Eduardo Cáceres y el exgobernador Sergio Uñac.

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El cartel azul de Familias del Dolor, indicio de que el tramo fue escenario de una tragedia vial.

El cartel azul de Familias del Dolor, indicio de que el tramo fue escenario de una tragedia vial.

Ya en 2012, Elizondo hablaba sobre el fuerte crecimiento del tránsito en el corredor Este y señalaba como puntos críticos la entrada a Caucete y el cruce de Ruta 20 con calle La Plata, donde proponía obras como rotondas de mayor envergadura, pasos a desnivel y colectoras para ordenar la circulación. En esa línea, diferentes gestiones coincidieron con el paso del tiempo en la necesidad de avanzar con una doble vía entre San Juan y Caucete, con mejoras en accesos e infraestructura.

Las distintas propuestas, planteadas desde 2011 en adelante, incluyeron proyectos de autovía, ampliación de calzada, construcción de rotondas de mayor tamaño y mejor integración entre departamentos. Sin embargo, pese a los anuncios y a la elaboración de proyectos técnicos, la obra estructural aún no se concretó.

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