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Vialidad

Doble vía en Ruta 20: la obra que suma 15 años de promesas y ningún avance

Desde 2011, la obra ha pasado por manos de gestiones municipales, provinciales y nacionales de diferentes colores políticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ruta 20

A casi quince años de los primeros anuncios oficiales, la construcción de la doble vía en la Ruta Nacional 20 se ha consolidado como una de las promesas más recurrentes y, al mismo tiempo, más postergadas de la política sanjuanina. Lo que debería ser una obra de infraestructura clave para la seguridad y el desarrollo, se ha transformado en un relato de casi tres lustros donde gestiones municipales, provinciales y nacionales de diversos signos políticos han utilizado el proyecto como eje de campaña sin que, hasta el día de hoy, se haya volcado un solo metro de asfalto. La demanda volvió al centro de la agenda pública luego de la tragedia que ocurrió en el mencionado trayecto y que terminó con la vida de una familia entera.

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El historial de este incumplimiento atraviesa todas las esferas del poder y no distingue colores partidarios. Ya entre 2011 y 2015, bajo la gestión de José Luis Gioja con el gobierno nacional de turno, se anunciaron avances que generaron expectativas pero que finalmente no prosperaron. La historia se repitió en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando referentes locales celebraron con énfasis la inclusión de la obra en el presupuesto nacional, calificándolo como un hecho histórico que, sin embargo, quedó en la nada.

Con el retorno del PJ al gobierno nacional en 2020, la conectividad hacia Caucete volvió a ocupar un lugar central en la agenda de anuncios. Se habló nuevamente de licitaciones y de inicios de trabajos que los ciudadanos siguen esperando mientras transitan una calzada que no ha cambiado.

A pesar de los cientos de artículos periodísticos y las constantes menciones en actos públicos, persiste una notable falta de explicaciones oficiales sobre los motivos reales de estos sucesivos desistimientos. Hoy, los cauceteros y todos los sanjuaninos continúan recorriendo una ruta que no refleja progreso, sino el peso de una deuda política que parece no tener fecha de vencimiento.

Reclamo de los familiares de la tragedia de Ruta 20

Tras la tragedia en Ruta 20 que terminó con la vida de una familia entera, Gerardo Pont, padre de una de las damnificadas, se reunió con la intendenta Romina Rosas para solicitarle mejoras en la seguridad vial del departamento y la gestión para la construcción de una autovía o ampliación del camino que conecta Caucete con la ciudad de San Juan. Para esto harán una juntada de firmas y las elevarán al Gobernador, para que haga las diligencias correspondientes. También estuvieron presentes en el encuentro miembros de la organización social Familias del Dolor y autoridades municipales.

Gerardo Pont, padre de Valeria, mantuvo una reunión con la mandataria comunal para pedirle que gestione la construcción de una autovía en la mencionada ruta. Pont, quien reside en España, puso como ejemplo las autopistas de ese país, las cuales permiten a los ciudadanos contar con una infraestructura segura desde hace tiempo. "Conversamos sobre el hecho de que vivo en España hace 20 años. Vemos un tráfico muy diferente al de acá; me gustaría que fuese algo como allá, con otras precauciones. Necesitamos que se haga una autovía o un ensanchamiento de la Ruta 20. El que viajó a Europa sabe cómo es, con doble vía de ida y vuelta", expresó Gerardo, quien perdió en el siniestro a su hija y nieta, a quien no llegó a conocer.

De este modo, Pont confirmó que realizarán un petitorio para juntar firmas y elevar una nota con apoyo ciudadano al Gobernador. El objetivo es que se tomen cartas en el asunto y se avance en obras para optimizar la Ruta 20, principalmente convirtiéndola en una autopista. Para esto, el padre de la damnificada indicó que aprovecharán la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que convoca a miles de personas, para solicitarles que firmen el documento.

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