Un integrante del clan Sena apelará la condena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La defensa de Emerenciano Sena , uno de los condenados a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , anunció que apelará la sentencia dictaminada este martes en Chaco .

“Ya tenemos listo el recurso de Casación”, sostuvo Ricardo Osuna, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que agregó que recurrirá a esa instancia junto a los otros abogados.

Emerenciano, padre de César y esposo de Marcela Acuña, recibió la pena de prisión perpetua por ser considerado partícipe necesario en el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A su vez, Osuna remarcó que los culpables, quienes se encuentran detenidos en la Alcaidía de Resistencia, “están en huelga de hambre y seca”.

El caso

La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.