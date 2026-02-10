martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chaco

Un integrante del clan Sena apelará la condena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Se trata de Emerenciano Sena, padre de César y esposo de Marcela Acuña. “Ya tenemos listo el recurso de Casación”, sostuvo Ricardo Osuna, en diálogo con NA.

Por Agencia NA
image

La defensa de Emerenciano Sena, uno de los condenados a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, anunció que apelará la sentencia dictaminada este martes en Chaco.

Lee además
condenaron a prision perpetua al clan sena por el femicidio de cecilia strzyzowski
Justicia

Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
hoy martes publicaran la inflacion de enero, tras la salida de lavagna del indec
Expectativa

Hoy martes publicarán la inflación de enero, tras la salida de Lavagna del INDEC

“Ya tenemos listo el recurso de Casación”, sostuvo Ricardo Osuna, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que agregó que recurrirá a esa instancia junto a los otros abogados.

Emerenciano, padre de César y esposo de Marcela Acuña, recibió la pena de prisión perpetua por ser considerado partícipe necesario en el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A su vez, Osuna remarcó que los culpables, quienes se encuentran detenidos en la Alcaidía de Resistencia, “están en huelga de hambre y seca”.

El caso

La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.

Temas
Seguí leyendo

En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?

En Córdoba, detienen a un hombre que vendía droga en eventos deportivos amateur

En el Senado se incendió un despacho del cuarto piso

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión y cómo sigue

Anmat prohibió una marca de lavandina, cosméticos y un equipo médico

"Un policía me violentó": la abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato policial

Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

Aparecieron nuevos videos sobre el crimen a la salida de un boliche en Batán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno retiro el proyecto de reforma penal juvenil: las razones de la decision y como sigue
Giro

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión y cómo sigue

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto
Video

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Las nuevas garrafas plásticas ultra livianas de YPF aún no llegan a San Juan y su uso domiciliario no tiene fecha prevista.(foto: Ambito)
Gas envasado

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo