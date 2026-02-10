martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Giro

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión y cómo sigue

El oficialismo busca debatir el proyecto en el recinto de Diputados el jueves y debe acelerar la conformación de comisiones.

Por Agencia NA
image

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación, según se pudo confirmar de fuentes oficiales.

Lee además
la iglesia sanjuanina opino sobre la baja de la edad de imputabilidad: meter presos a los jovenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"
en el senado se incendio un despacho del cuarto piso
Susto

En el Senado se incendió un despacho del cuarto piso

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

Se esperaba en que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión. Aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas.

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

Seguí leyendo

En Santa Fe, 20 policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes

Santa Fe: policías se manifestaron en la Casa de Gobierno en reclamo salarial

Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Anmat prohibió una marca de lavandina, cosméticos y un equipo médico

"Un policía me violentó": la abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato policial

Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

Aparecieron nuevos videos sobre el crimen a la salida de un boliche en Batán

La insólita pelea de dos hombres en sillas de ruedas se volvió viral: el video

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un policia me violento: la abogada argentina detenida en brasil denuncio maltrato policial
Investigación

"Un policía me violentó": la abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato policial

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete
Judiciales

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina video
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.
Conflicto

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo será?

Desvalijó departamentos alquilados por día: no irá preso y pagará $400.000 a cada víctima
En Capital

Desvalijó departamentos alquilados por día: no irá preso y pagará $400.000 a cada víctima