martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Administración

Quitan más funciones de los Registros del Automotor

Con una medida el gobierno nacional busca profundizar la digitalización del sistema registral y reducir tareas en las dependencias.

Por Guido Berrini
image

En un nuevo paso hacia la modernización del sistema registral, el Ministerio de Justicia de la Nación oficializó la centralización de los legajos de vehículos que no hayan registrado movimientos en los últimos quince años. La medida, oficializada a través de la disposición 58/2026 en el Boletín Oficial, busca reducir la carga administrativa en las dependencias seccionales y acelerar la transformación hacia un esquema íntegramente digital.

Lee además
como solicitar turnos en el registro civil
Información útil

Cómo solicitar turnos en el Registro Civil
Ahora, las partidas de matrimonio son digitales en San Juan.
Tecnología

El Registro Civil sanjuanino digitalizó las partidas de matrimonio: cuál es el objetivo

Alcance y procedimiento de la medida

La normativa establece que los Registros del Automotor de todo el país deben identificar y remitir los denominados "Legajos B" a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. Esta disposición alcanza a aquellos dominios que no hayan solicitado trámites recientes, tales como reimpresión de patentes, informes de dominio, cédulas de conductores autorizados (antigua cédula azul) o transferencias de venta.

Una vez recibida la notificación oficial por correo electrónico, cada oficina registral dispondrá de un plazo de quince días hábiles para separar, ordenar y embalar la documentación física. Posteriormente, estos expedientes serán migrados al Sistema Único de Registración de Automotores (SURA). Aunque el papel quede bajo resguardo centralizado, la trazabilidad y el acceso a la información seguirán garantizados de manera digital.

En caso de que un usuario requiera realizar un trámite sobre un dominio archivado, el Registro Seccional deberá gestionar un "Certificado Dominial" digital a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE).

Hacia el fin de las "cajas políticas" y la modernización

Esta reforma se enmarca en el DNU 70/2023, que propone un servicio de inscripción remoto, abierto y estandarizado. Según fuentes oficiales, el proceso busca desmantelar el viejo sistema de registros, históricamente cuestionado por ser utilizado como "cajas políticas" mediante la asignación de titulares de dependencias.

La transición no está exenta de desafíos. El sistema actual todavía interactúa con ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), entidad señalada por administrar recursos provenientes de la venta de formularios que deberían corresponder al Estado. Además, la digitalización total enfrenta la complejidad de procesar miles de expedientes físicos distribuidos en toda la geografía nacional.

Antecedentes y el rol del RUNA

El camino hacia la digitalización comenzó en 2024 con el cierre de dependencias y la eliminación de aranceles para reducir costos a los usuarios. Un pilar clave de este cambio es el RUNA (Registro Único Nacional Automotor), un sistema opcional que permite inscribir vehículos 0km directamente en las concesionarias, sin necesidad de acudir a un registro tradicional.

Si bien el RUNA todavía requiere ajustes, especialmente en localidades del interior donde algunos trámites no logran completarse fuera de las oficinas tradicionales, el Gobierno confía en repetir el éxito de otras herramientas digitales. Como referencia, destacan que la Licencia Nacional de Conducir y las cédulas digitales en la app MiArgentina ya funcionan sin inconvenientes tras sus respectivos períodos de adaptación.

La centralización de estos legajos inactivos representa, para las autoridades, un paso fundamental para tomar el control de la documentación y avanzar definitivamente hacia un sistema registral moderno y eficiente.

Temas
Seguí leyendo

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

Tras almorzar con Milei, Caputo prometió "novedades" para los argentinos

El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Un integrante del clan Sena apelará la condena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?

En Córdoba, detienen a un hombre que vendía droga en eventos deportivos amateur

En el Senado se incendió un despacho del cuarto piso

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión y cómo sigue

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno retiro el proyecto de reforma penal juvenil: las razones de la decision y como sigue
Giro

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión y cómo sigue

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas