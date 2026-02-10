martes 10 de febrero 2026

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

El acumulado de los últimos doce meses fue del 32,4%, informó el organismo nacional durante la tarde de este martes. Es la primera vez que el dato se emite desde la salida de Marco Lavagna, quien hasta el 2 de febrero fue el titular del instituto durante el gobierno de Javier Milei.

Por Agencia NA
image

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó durante la tarde de este martes que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%, según consignó la agencia Noticias Argentinas. El dato se conoció en un contexto marcado por cuestionamientos a la metodología del organismo y por la reciente salida de Marco Lavagna de la conducción del instituto -ocurrida durante el pasado 2 de febrero-, en medio del debate sobre la actualización del sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La publicación del indicador coincidió con la decisión oficial de postergar la implementación de la nueva fórmula de cálculo, que implicaba actualizar la canasta de consumos utilizada para medir la inflación. El cambio preveía reemplazar la canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05 por la correspondiente al período 2017/2018, lo que habría otorgado mayor peso a los servicios en el cálculo del índice.

De acuerdo con información difundida por Noticias Argentinas, el Gobierno justificó la postergación al señalar que la modificación se aplicará cuando se consolide la desaceleración del ritmo inflacionario. En ese sentido, estimó que la actualización metodológica podría implementarse hacia julio o agosto de este año.

En la previa de la difusión oficial del dato, analistas privados habían anticipado una leve desaceleración del IPC respecto del cierre de 2025, en medio de la controversia por la postergación de la nueva medición y la salida de Lavagna. Según estimaciones relevadas por Noticias Argentinas, el índice habría mostrado una merma frente al 2,8% registrado en diciembre, aunque se mantendría por encima del 2%.

En ese marco, el indicador se difundió con la metodología vigente, basada en la canasta de consumos anterior. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de enero habría sido del 2,4%, mientras que las proyecciones privadas estiman que la variación interanual podría ubicarse en torno al 22,4% hacia fines de 2026.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 3,1% en enero, con una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de diciembre, cuando había sido del 2,7%. En términos interanuales, la variación de precios en el distrito porteño fue del 31,7%. Según Noticias Argentinas, el dato se ubicó por encima de las estimaciones nacionales debido a que el IDECBA ya utiliza una fórmula actualizada basada en la ENGHo 2017/18, que aún no se aplica a nivel nacional.

Las consultoras privadas también difundieron sus estimaciones. La firma Equilibra calculó una inflación mensual del 2,2%, con subas destacadas en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), y salud (2,8%). En tanto, EcoGo Consultores estimó una suba del 2,5% en alimentos y bebidas, con aumentos impulsados principalmente por las verduras y un incremento de las carnes cercano al 3,6%.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación de enero fue del 2,6%, con una variación interanual del 32,1%. La entidad atribuyó la dinámica reciente de precios a factores vinculados a la incertidumbre electoral y a la depreciación del peso, que impactaron sobre los tipos de cambio y los precios de bienes comerciables, especialmente alimentos y bebidas, según informó Noticias Argentinas.

Finalmente, el relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual del 2,4% en enero, con un IPC anual estimado en 29,2%. En el análisis por rubros, alimentos y bebidas fue el sector con mayor aumento, impulsado por la suba de las verduras y el incremento de la carne, que registró un alza cercana al 5%, aunque a un ritmo menor al observado en meses anteriores.

