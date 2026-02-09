lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Precios

La inflación en CABA saltó al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en 10 meses

El dato porteño, que sirve como anticipo de la cifra nacional, mostró una aceleración impulsada por los servicios y los gastos estacionales de las vacaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) dio a conocer este lunes el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) de enero, el cual registró una suba del 3,1%. Este número representa el nivel más alto en 10 meses y marca una clara aceleración respecto al 2,7% registrado en diciembre. Con este dato, la inflación interanual en el territorio porteño se ubicó en el 31,7%.

Lee además
como viene la inflacion en san juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polemica en el indec
Declaraciones

Cómo viene la inflación en San Juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polémica en el INDEC
tras la marcha atras en los cambios del indec, ¿que dicen desde el sector inmobiliario de san juan?
Perspectiva

Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?

La cifra de la Ciudad se publica apenas un día antes de que el INDEC dé a conocer el índice de precios a nivel nacional este martes 10 de febrero. El dato local cobra relevancia en un contexto de tensión institucional tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC y la decisión del Gobierno nacional de suspender la implementación de un nuevo IPC.

Una diferencia clave radica en la metodología: el IDECBA ya utiliza la fórmula actualizada basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, mientras que el organismo nacional continuará por el momento utilizando la base 2004/05. A pesar de la aceleración en CABA, las consultoras privadas estiman que el dato nacional de enero podría mostrar una desaceleración, ubicándose entre el 2,4% y el 2,6%.

Los rubros que impulsaron la suba El incremento de enero estuvo traccionado principalmente por los Servicios (3,5%), que superaron a los Bienes (2,3%). Los rubros con mayores aumentos fueron:

  • Recreación y cultura: 7,4%.
  • Restaurantes y hoteles: 5,3%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%.
  • Seguros y servicios financieros: 4,0%.
  • Transporte: 3,7%.

Dentro de las agrupaciones, se destacaron los productos estacionales con un salto del 15,8%, impulsados por el turismo estival: el transporte de pasajeros por aire subió un 42,9%, los paquetes turísticos un 41,6% y los servicios de alojamiento un 26,4%.

En contraste, el único rubro que mostró una caída de precios fue Prendas de vestir y calzado (-0,1%), debido a las liquidaciones de temporada y la caída del consumo. Por su parte, los precios regulados mostraron una suba moderada del 1,7%.

Temas
Seguí leyendo

Cambio de mando en el INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Lavagna y la llegada de Pedro Lines

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Confirmaron que se suicidó un ex funcionario bonaerense investigado por abuso

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

Masacres escolares frustradas en Argentina: nueva hipótesis y otro involucrado

Por una alerta del FBI, frustraron dos intentos de masacre en escuelas argentinas

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
insolito: un ministro cordobes se sometio a una fuerte descarga electrica para probar la nueva arma de su policia
Video

Insólito: un ministro cordobés se sometió a una fuerte descarga eléctrica para probar la nueva arma de su policía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan
Golpe al bolsillo

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Por Guillermo Alamino
Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

En la planta de Villa Krause, Arcor produce salsas y conservas de tomate.
Empresas

El dueño de Arcor visitó San Juan y se reunió con el Gobierno: qué temas hablaron y a qué apuesta el gigante argentino en el futuro