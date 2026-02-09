La inflación en CABA saltó al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en 10 meses

La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) dio a conocer este lunes el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) de enero, el cual registró una suba del 3,1%. Este número representa el nivel más alto en 10 meses y marca una clara aceleración respecto al 2,7% registrado en diciembre. Con este dato, la inflación interanual en el territorio porteño se ubicó en el 31,7% .

La cifra de la Ciudad se publica apenas un día antes de que el INDEC dé a conocer el índice de precios a nivel nacional este martes 10 de febrero. El dato local cobra relevancia en un contexto de tensión institucional tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC y la decisión del Gobierno nacional de suspender la implementación de un nuevo IPC.

Una diferencia clave radica en la metodología: el IDECBA ya utiliza la fórmula actualizada basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, mientras que el organismo nacional continuará por el momento utilizando la base 2004/05. A pesar de la aceleración en CABA, las consultoras privadas estiman que el dato nacional de enero podría mostrar una desaceleración, ubicándose entre el 2,4% y el 2,6%.

Los rubros que impulsaron la suba El incremento de enero estuvo traccionado principalmente por los Servicios (3,5%), que superaron a los Bienes (2,3%). Los rubros con mayores aumentos fueron:

Recreación y cultura: 7,4%.

7,4%. Restaurantes y hoteles: 5,3%.

5,3%. Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,0%.

4,0%. Seguros y servicios financieros: 4,0%.

4,0%. Transporte: 3,7%.

Dentro de las agrupaciones, se destacaron los productos estacionales con un salto del 15,8%, impulsados por el turismo estival: el transporte de pasajeros por aire subió un 42,9%, los paquetes turísticos un 41,6% y los servicios de alojamiento un 26,4%.

En contraste, el único rubro que mostró una caída de precios fue Prendas de vestir y calzado (-0,1%), debido a las liquidaciones de temporada y la caída del consumo. Por su parte, los precios regulados mostraron una suba moderada del 1,7%.