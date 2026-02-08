Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

La magia apareció sin aviso, como suelen hacerlo los momentos que después se vuelven virales. En plena calle Corrientes, corazón cultural de la Ciudad de Buenos Aires, una joven sanjuanina se animó a cantar a cielo abierto y terminó robándose todas las miradas y los aplausos de quienes caminaban por la zona.
La protagonista es AnitaPau, cantante nacida en San Juan, que decidió transformar la vereda en escenario y su voz en protagonista. Bastaron apenas unos minutos para que peatones, curiosos y amantes de la música se detuvieran, formaran un semicírculo y acompañaran la interpretación con celulares en alto y palmas al ritmo de la canción.
Lejos de un show armado, lo que se vivió fue un momento espontáneo, genuino y cargado de emoción. “Qué locura todo lo que estoy viviendo aquí, gracias por su amor y por regalarme sus aplausos, me hacen sentir la persona más feliz del mundo, esto es de otro planeta”, expresó AnitaPau en sus redes sociales, visiblemente emocionada por lo ocurrido.
Embed - AnitaPau on Instagram: "Qué locura todo lo que estoy viviendo aquí, gracias por su amor y por regalarme sus aplausos, me hacen sentir la persona más feliz del mundo, esto es de otro planeta gracias #anitapau #callecorrientes #buenosaires #artista #cantante"
El video del momento comenzó a circular rápidamente en Instagram, donde usuarios destacaron no solo su talento, sino también el coraje de animarse a cantar en una de las calles más emblemáticas del país.