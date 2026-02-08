domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble momento

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Se trata de AnitaPau, la cantante se puso a cantar en la reconocida calle de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo un gran marco de público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-08 at 20.33.54

La magia apareció sin aviso, como suelen hacerlo los momentos que después se vuelven virales. En plena calle Corrientes, corazón cultural de la Ciudad de Buenos Aires, una joven sanjuanina se animó a cantar a cielo abierto y terminó robándose todas las miradas y los aplausos de quienes caminaban por la zona.

Lee además
Andrea Rincón
Gravísimo

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"
jimena monteverde le dijo adios a la cocina de mirtha legrand
Un adiós

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

La protagonista es AnitaPau, cantante nacida en San Juan, que decidió transformar la vereda en escenario y su voz en protagonista. Bastaron apenas unos minutos para que peatones, curiosos y amantes de la música se detuvieran, formaran un semicírculo y acompañaran la interpretación con celulares en alto y palmas al ritmo de la canción.

Lejos de un show armado, lo que se vivió fue un momento espontáneo, genuino y cargado de emoción. “Qué locura todo lo que estoy viviendo aquí, gracias por su amor y por regalarme sus aplausos, me hacen sentir la persona más feliz del mundo, esto es de otro planeta”, expresó AnitaPau en sus redes sociales, visiblemente emocionada por lo ocurrido.

Embed - AnitaPau on Instagram: "Qué locura todo lo que estoy viviendo aquí, gracias por su amor y por regalarme sus aplausos, me hacen sentir la persona más feliz del mundo, esto es de otro planeta gracias #anitapau #callecorrientes #buenosaires #artista #cantante"
View this post on Instagram

El video del momento comenzó a circular rápidamente en Instagram, donde usuarios destacaron no solo su talento, sino también el coraje de animarse a cantar en una de las calles más emblemáticas del país.

Temas
Seguí leyendo

El planteo futbolero y viral de Anamá Ferreira: "La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro"

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Afirman que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista

'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Wanda Nara no respeta las leyes de tránsito: mirá la millonaria cifra que pagó de multas

Una película de terror a contraluz y con el pulso marcado por la música

Leila Gianni jugó al destape: la ex funcionaria posó en su bañera y se volvió viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jimena monteverde le dijo adios a la cocina de mirtha legrand
Un adiós

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles video
Revolución energética

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles

Te Puede Interesar

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
Videos inéditos

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master
Peligroso

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación
Increíble momento

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile
Orgullo local

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile