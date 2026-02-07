'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Ekiss y Borja Trece, en una captura del video que se estrenó a finales de enero.

El movimiento urbano nacional no se toma vacaciones y, en esta ocasión, el mapa de la escena vuelve a poner sus focos en San Juan. Ekiss, el nombre artístico de Ivo De Bernardo, ha sacudido las plataformas con el estreno de “G’s”, su flamante sencillo en colaboración con Borja Trece.

Insólito Wanda Nara no respeta las leyes de tránsito: mirá la millonaria cifra que pagó de multas

Se supo la verdad Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

La mezcla con Borja aporta a un matiz sonoro que equilibra la identidad de la escena porteña con la frescura del interior. Para Ivo, este proyecto es un peldaño crucial en una carrera que ya no conoce techos regionales.

IVO

“Este nuevo lanzamiento con Borja Trece representa crecimiento, hermandad, joseo y la persecución al éxito”, expresó el artista sanjuanino.

El término "joseo", íntimamente relacionado con el léxico urbano, define a la perfección el camino que decidió tomar Ekiss: ese esfuerzo constante, la autogestión y la disciplina de quien sabe que el talento, sin trabajo, es solo una promesa.

Embed - Ekiss & Borja Trece - G's (Video Oficial)

No es la primera vez que el nombre de Ekiss resuena con fuerza. Su trayectoria lo ha posicionado como uno de los compositores más destacados de Cuyo, gracias a una versatilidad que le permite navegar entre diferentes ritmos urbanos con una fluidez envidiable.

Esa capacidad camaleónica y su potente presencia sobre el escenario le han permitido compartir cartel con gigantes de la industria. En su historial figuran presentaciones junto a Trueno y Lucho SSJ (referentes absolutos del género) y Airbag y Abel Pintos (demostrando su capacidad de atraer a públicos diversos).

tras haber actuado ante audiencias masivas de hasta 30.000 personas, Ekiss ha dejado de ser una promesa local para convertirse en una realidad de exportación.

Lanzamiento desde La Mansión del Trap

Para que el lanzamiento tuviese un interesante tirón, el lugar elegido no fue nada azaroso. El pasado viernes 30 de enero, el estreno oficial de “G’s” se llevó a cabo a través de YouTube desde un sitio que es, a esta altura, patrimonio cultural de la juventud argentina: Antezana 247.

Conocida popularmente como "La Mansión del Trap", esta casona ubicada en CABA es el lugar donde el fenómeno explotó. Allí convivieron, crearon y soñaron figuras de la talla de Duki, YSY A y Neo Pistea (el icónico trío Modo Diablo), además de artistas disruptivos como Ca7riel. Que Ekiss haya elegido este recinto para presentar su obra encierra un gran gesto simbólico: la nueva generación está lista para reclamar su lugar en el trono que aquellos pioneros construyeron.