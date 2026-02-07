sábado 7 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Ekiss sacó a la luz un nuevo video en el que entremezcla su propuesta con la frescura y la firmeza de Borja Trece. En resultado: una perlita que llegó para quedarse.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Ekiss y Borja Trece, en una captura del video que se estrenó a finales de enero.

Ekiss y Borja Trece, en una captura del video que se estrenó a finales de enero.

El movimiento urbano nacional no se toma vacaciones y, en esta ocasión, el mapa de la escena vuelve a poner sus focos en San Juan. Ekiss, el nombre artístico de Ivo De Bernardo, ha sacudido las plataformas con el estreno de “G’s”, su flamante sencillo en colaboración con Borja Trece.

Lee además
le robaron a miguel angel rodriguez en masterchef celebrity y ahora se supo quien fue
Se supo la verdad

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue
wanda nara no respeta las leyes de transito: mira la millonaria cifra que pago de multas
Insólito

Wanda Nara no respeta las leyes de tránsito: mirá la millonaria cifra que pagó de multas

La mezcla con Borja aporta a un matiz sonoro que equilibra la identidad de la escena porteña con la frescura del interior. Para Ivo, este proyecto es un peldaño crucial en una carrera que ya no conoce techos regionales.

IVO

“Este nuevo lanzamiento con Borja Trece representa crecimiento, hermandad, joseo y la persecución al éxito”, expresó el artista sanjuanino.

El término "joseo", íntimamente relacionado con el léxico urbano, define a la perfección el camino que decidió tomar Ekiss: ese esfuerzo constante, la autogestión y la disciplina de quien sabe que el talento, sin trabajo, es solo una promesa.

Embed - Ekiss & Borja Trece - G's (Video Oficial)

No es la primera vez que el nombre de Ekiss resuena con fuerza. Su trayectoria lo ha posicionado como uno de los compositores más destacados de Cuyo, gracias a una versatilidad que le permite navegar entre diferentes ritmos urbanos con una fluidez envidiable.

Esa capacidad camaleónica y su potente presencia sobre el escenario le han permitido compartir cartel con gigantes de la industria. En su historial figuran presentaciones junto a Trueno y Lucho SSJ (referentes absolutos del género) y Airbag y Abel Pintos (demostrando su capacidad de atraer a públicos diversos).

tras haber actuado ante audiencias masivas de hasta 30.000 personas, Ekiss ha dejado de ser una promesa local para convertirse en una realidad de exportación.

Lanzamiento desde La Mansión del Trap

Para que el lanzamiento tuviese un interesante tirón, el lugar elegido no fue nada azaroso. El pasado viernes 30 de enero, el estreno oficial de “G’s” se llevó a cabo a través de YouTube desde un sitio que es, a esta altura, patrimonio cultural de la juventud argentina: Antezana 247.

Conocida popularmente como "La Mansión del Trap", esta casona ubicada en CABA es el lugar donde el fenómeno explotó. Allí convivieron, crearon y soñaron figuras de la talla de Duki, YSY A y Neo Pistea (el icónico trío Modo Diablo), además de artistas disruptivos como Ca7riel. Que Ekiss haya elegido este recinto para presentar su obra encierra un gran gesto simbólico: la nueva generación está lista para reclamar su lugar en el trono que aquellos pioneros construyeron.

Temas
Seguí leyendo

Una película de terror a contraluz y con el pulso marcado por la música

Leila Gianni jugó al destape: la ex funcionaria posó en su bañera y se volvió viral

Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro: el fuerte escenario que atravesó

Confuso episodio: el periodista Martín Candalaft denunció que fue agredido en la calle

Yanina Latorre, sin filtro contra Laura Ubfal: también defenestró a Marixa Balli y apoyó a Esteban Mirol

Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de "El Mini" de Duro de Domar

Se agranda la familia: una ex "Chiquititas" anunció que está embarazada

La contundente y cruda opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le robaron a miguel angel rodriguez en masterchef celebrity y ahora se supo quien fue
Se supo la verdad

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital
Violencia

Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador

Te Puede Interesar

Cangrejos en miniatura, las características de las llamativas criaturas que forman parte de la naturaleza de San Juan.
Maravilla local

Naturaleza en miniatura: conocé los secretos de los pequeños cangrejos que habitan las aguas de San Juan

Por Daiana Kaziura
Ekiss y Borja Trece, en una captura del video que se estrenó a finales de enero. video
Talento nuestro

'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias
Atención

Vialidad Nacional trabaja para restablecer la circulación en la Ruta 153 tras las lluvias

Imagen ilustrativa.
Nuevo escenario

En San Juan, las ferreterías ya ven la luz al final del túnel: confirman subas en las ventas, la aparición de ofertas y el factor minero

Fiebre de rotondas: por qué las nuevas obras en la paradisíaca Ruta 150 marcan un hito vial
Mejoras

Fiebre de rotondas: por qué las nuevas obras en la paradisíaca Ruta 150 marcan un hito vial