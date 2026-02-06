Una película de terror a contraluz y con el pulso marcado por la música

Estrenada en cines en 2024, la película “Inmaculada” volvió a colocarse en el centro de la conversación cinéfila tras su reciente incorporación al catálogo de HBO Max. Lo que en su paso inicial por las salas generó polémica y opiniones encontradas, hoy reaparece como uno de los títulos más comentados del streaming, escalando rápidamente en los rankings de popularidad gracias a una propuesta que combina tensión psicológica, misterio religioso y un terror de raíz clásica.

La historia se centra en Cecilia Jones (Sydney Sweeney), una joven monja estadounidense profundamente devota que llega a Italia para profesar sus votos en el convento Nuestra Señora de los Dolores, una institución aislada, de origen centenario (fundada en 1632), enclavada en una campiña tan bella como inquietante. El lugar está dirigido por el carismático y enigmático padre Sal Tedeschi (Álvaro Morte) y controlado por un grupo de monjas veteranas de métodos severos, mientras entre las internas emergen figuras amenazantes que refuerzan un clima de desconfianza permanente.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 8.45.20 PM

Marcada por un trauma en su infancia, Cecilia se presenta como una novicia dulce, ingenua y de fe inquebrantable, decidida a entregar su vida a Dios. Sin embargo, ese camino espiritual se quiebra abruptamente cuando queda embarazada de manera “milagrosa”, pese a su condición de virgen. El suceso, lejos de ser celebrado como una bendición, funciona como el disparador de una pesadilla: el convento comienza a revelar un entramado de secretos oscuros y una conspiración aterradora que pone en jaque no solo su fe, sino también su propia supervivencia. A partir de allí, la protagonista se ve obligada a endurecer su carácter y enfrentarse a una verdad que desafía todas sus creencias.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 8.45.29 PM

Enmarcada dentro del subgénero conocido como nunsploitation (terror de monjas), “Inmaculada” apuesta fuerte a una atmósfera gótica, opresiva y cada vez más violenta, con escenas de gore que se intensifican al final.

La ambientación lúgubre del convento, dominada por pasillos sombríos y espacios cerrados, se apoya en un trabajo visual cuidado, donde la iluminación juega un rol clave: abundan las tomas a contraluz, los encuadres en penumbras y las escenas guiadas por la luz temblorosa de las velas, que aportan un manto de misterio constante.

image

Uno de los grandes aciertos del film es el manejo de tres elementos fundamentales del terror clásico. La sorpresa, construida a partir de engaños visuales que conducen la mirada hacia un punto para hacer estallar el horror en otro; la iluminación, que refuerza la sensación de amenaza latente; y la musicalización, que termina de marcar el pulso narrativo. La banda sonora acompaña con precisión cada escena de suspenso, combinando sonidos disonantes, como por ejemplo los de un piano desafinado; e incluye referencias reconocibles, entre ellas las notas iniciales de “O Fortuna”, de la cantata Carmina Burana de Carl Orff, una elección tan grandilocuente como efectiva, que evoca a innumerables momentos icónicos del cine.

Tras un recorrido que divide a la crítica y al público, “Inmaculada” avanza entre revelaciones inesperadas, climas opresivos y una conclusión que oscila entre la incredulidad y el asombro. El suspenso está bien administrado a través de recursos tradicionales del género y el desenlace, fiel a los códigos más clásicos del terror religioso, deja una sensación conocida pero efectiva. Una película que, lejos de pasar desapercibida, vuelve a encender el debate con su mezcla de fe, horror y una puesta en escena donde la música y la oscuridad marcan cada latido. No tan buena para aquellos que le piden una busca de rosca al terror, pero ideal para los amantes del género en su estado más puro y original.

El trailer de "Inmaculada"

Embed - INMACULADA | TRAILER OFICIAL

Ficha técnica