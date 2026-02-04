Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de "El Mini" de Duro de Domar

Juan Carlos Velázquez murió este miércoles a los 64 años. El actor, popularmente conocido por su personaje “ El Mini ” en el programa Duro de Domar, falleció según confirmaron sus familiares en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

La noticia fue difundida por el propio Etchegoyen a través de sus redes sociales, donde expresó su pesar por la partida del humorista y lo despidió con un mensaje de afecto. Velázquez había atravesado en los últimos años diversos problemas de salud. En 2024 fue internado de urgencia luego de sufrir una fuerte descompensación en su vivienda, situación que él mismo relató tiempo después.

image

En aquel momento explicó que lo que parecía una gripe leve se agravó rápidamente, al punto de dificultarle la respiración y la movilidad. Desde la terapia intensiva, contó que fue trasladado al hospital por su hermano debido a un intenso dolor en el pecho. Allí, los médicos le diagnosticaron neumonía y obstrucciones arteriales.

La trayectoria de “El Mini” en la televisión

Juan Carlos Velázquez dejó una marca en la televisión argentina gracias a sus intervenciones en Duro de Domar, donde encarnó al personaje de “El Mini”, con el que parodiaba a distintas figuras de la actualidad. Sus apariciones en el ciclo conducido por Roberto Pettinato eran recordadas por su ingreso abrupto al estudio y una frase que se volvió característica.

A pesar de la popularidad que alcanzó en ese formato, con el correr del tiempo su presencia en la pantalla se fue diluyendo. La falta de nuevas oportunidades laborales lo llevó a replantear su camino profesional. En una entrevista brindada en 2021, Velázquez manifestó su desconcierto ante la ausencia de propuestas y señaló que su último trabajo televisivo había sido en Polémica en el Bar, entre 2016 y 2017, cuando dejó de formar parte del programa por cuestiones presupuestarias.

Durante la pandemia, como muchos otros artistas, buscó alternativas fuera del medio. Alejado de la televisión, se dedicó a la distribución y venta de productos para comercios, especialmente artículos eléctricos. En ese contexto, contaba que el contacto cotidiano con la gente lo ayudaba a mantenerse activo y a sobrellevar la falta de trabajo artístico.

Su fallecimiento generó múltiples muestras de despedida y recuerdo por parte de colegas y seguidores que lo identificaron durante años con uno de los personajes más recordados de la televisión argentina.