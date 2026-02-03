Peter Lanzani reapareció en las redes con un mensaje de agradecimiento y una inesperada foto

Tras la inquietud que se generó en las últimas horas por su internación de urgencia , Peter Lanzani decidió salir a llevar calma y contar en primera persona qué fue lo que le ocurrió. El actor utilizó sus redes sociales para aclarar su estado de salud y explicar el motivo por el cual debió pasar por el quirófano, con un mensaje que rápidamente se replicó entre sus seguidores.

A través de una historia de Instagram, Lanzani compartió una imagen tomada dentro de la clínica donde estuvo internado. En la foto se lo observa de pie, con la bata hospitalaria abierta, en una postura distendida y con semblante tranquilo, dejando en claro que el momento más complicado ya había quedado atrás.

Junto a la imagen, el protagonista de Argentina, 1985 fue directo y agradeció las muestras de apoyo recibidas:

"Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa", escribió, confirmando así que atravesó un cuadro de apendicitis que requirió una intervención quirúrgica, pero que su recuperación avanza sin complicaciones.

image

Fiel a su estilo y con una cuota de ironía, el actor cerró su mensaje con una frase que no pasó desapercibida: "Informando con la verdad #pitynews", en referencia al revuelo mediático y a las distintas versiones que circularon sobre su estado de salud.