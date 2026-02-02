La China Suarez rompió el silencio y habló de Pampita: "Benjamín ya estaba separado"

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez decidió hablar sin vueltas sobre el escándalo que la enfrentó con Carolina “Pampita” Ardohain tras la separación de Benjamín Vicuña. Lo hizo en vivo, en un clima tenso y con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

La actriz fue invitada a La Mañana con Moria y protagonizó un picante ida y vuelta con Cinthia Fernández, quien fue directo al hueso. “Decís que no te importa el rótulo de rompehogares, pero ¿te importa lo que pasó con las personas reales detrás de eso?”, le preguntó, mencionando nombres como Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

Lejos de esquivar la pregunta, la China sorprendió con una autocrítica poco habitual sobre su relación con los medios. “Soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho”, lanzó, sin filtro.

Cuando la charla se enfocó puntualmente en el conflicto con Pampita, la actriz pidió la palabra y buscó aclarar uno de los puntos más polémicos de la historia. “En el caso de Carolina, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, viviendo en casas distintas y que no existía ningún vínculo”, explicó.

Según su versión, la narrativa que más se instaló fue la que alimentó el escándalo. “Servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo”, sostuvo, marcando distancia con lo que se dijo públicamente en ese momento.

Además, aseguró que hubo diálogo puertas adentro con la modelo. “Con Carolina hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Eso fue lo que pasó”, afirmó, en referencia a uno de los episodios más recordados de la farándula argentina.

Para cerrar, la China dejó en claro cómo atraviesa este tipo de conflictos. “Yo me manejo de frente y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy muy expuesta, soy muy chica y también estoy muy acostumbrada”, concluyó.