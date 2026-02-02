lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Romance al límite

Luciano Castro y el gesto desesperado por Griselda: "Haría cualquier cosa para recuperarla"

Tras la separación, el actor rompió el silencio y habló del polémico pasacalle de amor que apareció en la calle y generó revuelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de que se confirmara la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, el actor volvió a quedar en el centro de la escena por un pasacalle romántico que apareció en plena vía pública y generó repercusión en redes sociales.

Lee además
milo j brillo en el cierre de cosquin y campedrinos se consagro
Festival Nacional de Folklore

Milo J brilló en el cierre de Cosquín y Campedrinos se consagró
wanda nara, aliada clave en la mediacion de evangelina anderson y martin demichelis
Divorcio mediático

Wanda Nara, aliada clave en la mediación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Lejos de esquivar la polémica, Castro se mostró sincero sobre el momento que atraviesa y dejó en claro que la ruptura lo golpeó fuerte. Según trascendió, el actor siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo tiene profundamente movilizado.

image

En relación al gesto que despertó críticas y comentarios, aseguró que el pasacalle tuvo un sentido especial dentro de la pareja y que fue una manera de expresar lo que siente. “Haría cualquier cosa para recuperarla”, habría manifestado, dejando en evidencia su intención de volver a intentarlo.

Quienes lo vieron en los últimos días aseguran que se encuentra arrepentido y dispuesto a luchar por la relación, con la esperanza de poder recomponer el vínculo y dejar atrás los errores del pasado.

Mientras tanto, el gesto de amor sigue dando que hablar y mantiene a la expareja en el centro de la atención mediática, con un final que todavía es una incógnita.

Seguí leyendo

Puro amor: Ailén Cova y Alexis Mac Allister enternecieron las redes con nuevas fotos de Alaia

La China Suarez rompió el silencio y habló de Pampita: "Benjamín ya estaba separado"

Cómo reaccionó Griselda Siciliani al pasacalle que le puso Luciano Castro

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores

Zaira Nara contó cuál es su verdadera relación con el millonario francés

Mirtha Legrand se despidió de sus programas en Mar del Plata: "Fui muy feliz acá"

Un insólito pasacalle apareció al frente de la casa de Griselda Siciliani: ¿fue un mensaje de Luciano Castro?

Los verdaderos motivos por el cual Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la china suarez rompio el silencio y hablo de pampita: benjamin ya estaba separado
Rompió el silencio

La China Suarez rompió el silencio y habló de Pampita: "Benjamín ya estaba separado"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan
Personas

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua
En Caucete

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua