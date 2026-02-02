Luciano Castro y el gesto desesperado por Griselda: "Haría cualquier cosa para recuperarla"

Luego de que se confirmara la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, el actor volvió a quedar en el centro de la escena por un pasacalle romántico que apareció en plena vía pública y generó repercusión en redes sociales.

Festival Nacional de Folklore Milo J brilló en el cierre de Cosquín y Campedrinos se consagró

Lejos de esquivar la polémica, Castro se mostró sincero sobre el momento que atraviesa y dejó en claro que la ruptura lo golpeó fuerte. Según trascendió, el actor siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo tiene profundamente movilizado.

image

En relación al gesto que despertó críticas y comentarios, aseguró que el pasacalle tuvo un sentido especial dentro de la pareja y que fue una manera de expresar lo que siente. “Haría cualquier cosa para recuperarla”, habría manifestado, dejando en evidencia su intención de volver a intentarlo.

Quienes lo vieron en los últimos días aseguran que se encuentra arrepentido y dispuesto a luchar por la relación, con la esperanza de poder recomponer el vínculo y dejar atrás los errores del pasado.

Mientras tanto, el gesto de amor sigue dando que hablar y mantiene a la expareja en el centro de la atención mediática, con un final que todavía es una incógnita.