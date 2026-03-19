Temporadón en el Teatro Sarmiento: Carlos Baute, Diego Peretti, Gabriel Rolón, Virus, Piquín y mucho más

El Teatro Sarmiento presentó este jueves de manera oficial su temporada 2026, incluyendo en su programación artistas y espectáculos de altísimo nivel local, nacional e internacional.
jueves 19 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La programación incluye artistas internacionales, nacionales y locales. Conocé mes a mes qué se puede disfrutar este año en el TS
El Teatro Sarmiento presentó este jueves de manera oficial su temporada 2026, incluyendo en su programación artistas y espectáculos de altísimo nivel local, nacional e internacional.
Gabriel Rolón, Carlos Baute, El Lago de los Cisnes, Virus, Pilar Sordo, Piquín, Virus, Ale Segovia, César 'Banana' Pueyrredón, el Teatro Negro de Praga y muchos artistas y espectáculos más forman parte este año de la grilla del TS, el cual tras su renovación se ha vuelto a robarse buena parte del protagonismo cultural en la agenda sanjuanina.
En desarrollo