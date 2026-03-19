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Presentación

Temporadón en el Teatro Sarmiento: Carlos Baute, Diego Peretti, Gabriel Rolón, Virus, Piquín y mucho más

La programación incluye artistas internacionales, nacionales y locales. Conocé mes a mes qué se puede disfrutar este año en el TS

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Teatro Sarmiento presentó este jueves de manera oficial su temporada 2026, incluyendo en su programación artistas y espectáculos de altísimo nivel local, nacional e internacional.

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“Candlelight, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” es uno de los show que integran la grilla de espectáculos del Teatro Sarmiento durante el mes de marzo.
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Gabriel Rolón, Carlos Baute, El Lago de los Cisnes, Virus, Pilar Sordo, Piquín, Virus, Ale Segovia, César 'Banana' Pueyrredón, el Teatro Negro de Praga y muchos artistas y espectáculos más forman parte este año de la grilla del TS, el cual tras su renovación se ha vuelto a robarse buena parte del protagonismo cultural en la agenda sanjuanina.

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