Temporadón en el Teatro Sarmiento: Carlos Baute, Diego Peretti, Gabriel Rolón, Virus, Piquín y mucho más

El Teatro Sarmiento presentó este jueves de manera oficial su temporada 2026, incluyendo en su programación artistas y espectáculos de altísimo nivel local, nacional e internacional.

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Para agendar Entre K-Pop, stand up y velas, la grilla de espectáculos en el Teatro Sarmiento durante marzo

Gabriel Rolón, Carlos Baute, El Lago de los Cisnes, Virus, Pilar Sordo, Piquín, Virus, Ale Segovia, César 'Banana' Pueyrredón, el Teatro Negro de Praga y muchos artistas y espectáculos más forman parte este año de la grilla del TS, el cual tras su renovación se ha vuelto a robarse buena parte del protagonismo cultural en la agenda sanjuanina.