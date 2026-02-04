miércoles 4 de febrero 2026

Para fanáticos

Volvió "Grey's Anatomy": cuándo y dónde ver la temporada 22 de la exitosa serie

El drama médico regresa tras un final explosivo. Se suman caras nuevas y habrá una despedida impactante en el equipo del Grey Sloan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió "Grey's Anatomy a la televisión.

La aclamada serie médica "Grey's Anatomy" regresó a la pantalla chica este martes con el estreno de su temporada número 22, prometiendo episodios cargados de tensión y decisiones extremas. El debut fue a las 23:00 horas por la señal Sony Channel.

Esta nueva entrega retomó la acción inmediatamente después del impactante final de la temporada anterior, cuando una explosión sacudió el piso de quirófanos del Grey Sloan Memorial, dejando el destino del equipo médico en suspenso y al hospital al borde del colapso.

image

La creación de Shonda Rhimes, ganadora del Golden Globe, presentará un ciclo de 18 episodios de una hora que profundizarán en las consecuencias de ese evento traumático, obligando a los médicos a enfrentar situaciones límite bajo máxima presión.

La temporada también está marcada por cambios significativos en el elenco. Natalie Morales (Dr. Mónica Beltrán) se despedirá de la ficción tras un destino trágico de su personaje. En contrapartida, se incorporará Jade Pettyjohn en el papel de Dani, una nueva residente que sufrirá un accidente en el quirófano en medio del caos inicial.

Fuente: NA

