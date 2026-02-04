miércoles 4 de febrero 2026

Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

La fiscal del caso dio los pormenores de la causa que conmociona a Villa Río San juan por el que Maximiliano Alé (31) fue detenido el pasado martes en Rawson. La mujer, quien se le pudo constar la existencia de más de 30 heridas, fue dada de alta y está fuera de peligro.

En las últimas horas se conocieron escalofriantes detalles del intento de femicidio que sufrió una mujer en el interior de Villa Río San Juan, en el departamento Santa Lucía, el pasado lunes 2 de febrero. Desde el entorno judicial del CAVIG confirmaron que el ataque por el que Maximiliano Alé (31) terminó detenido fue motivado por celos y que ocurrió delante de uno de los tres hijos que la pareja tiene en común.

Según trascendió, ambos estaban separados desde hacía un tiempo y no convivían desde hacía tres meses, aunque mantenían una relación cordial. La ruptura se habría producido por episodios previos de violencia de género que no fueron denunciados por la víctima.

image
Maximiliano Alé (31) detenido por un violento hecho en Santa Lucía.

Maximiliano Alé (31) detenido por un violento hecho en Santa Lucía.

Debido a las recientes contingencias climáticas, Alé se había ofrecido a arreglar el techo de la vivienda donde reside la mujer junto a sus hijos. Por ese motivo, ella permitió su ingreso al domicilio. En un momento, la víctima se acostó a descansar con uno de los niños, pero fue despertada por un mensaje en su teléfono celular. En ese instante, el agresor se abalanzó sobre ella mientras miraba la pantalla.

De acuerdo a la investigación, mientras intentaba apuñalarla con un arma blanca, el sujeto le profirió insultos y amenazas vinculadas a un supuesto vínculo sentimental que la mujer mantendría con otra persona, según manifestó la fiscal del caso Florencia Pons a Canal 13 San Juan. La víctima logró zafarse del ataque, salió a la vereda y fue auxiliada por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió las primeras atenciones.

image

El médico legista del CAVIG constató más de 30 lesiones, entre heridas cortopunzantes, eritemas y hematomas. Además, la mujer fue asistida por el equipo de psicólogos. Afortunadamente, en las últimas horas recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

Tras una intensa búsqueda, el hombre fue encontrado por casualidad, en el barrio Hualilán 2, en Rawson por un llamado al 911 de una familia que vive por calle Jorge Newbery dio a conocer que había una persona desconocida durmiendo en el fondo de su vivienda. Cuando el personal policial ingresó a la casa, se topó con este desconocido durmiendo sobre un colchón y tapado.

El sospechoso, cuando despertó, ya tenía encima a los efectivos. Estos constataron que presentaba cortes en sus manos y manchas pardorrojizas en sus zapatillas. Tras comunicarse con personal de la Comisaría 5ª, confirmaron que se trataría de Alé,

La fiscalía evalúa imputarlo por homicidio en grado de tentativa agravado por mediar violencia de género.

image

