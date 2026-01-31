sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

El reptil estaba en el interior de un modular. Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios N°5 trabajó en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.12.06

Un inesperado y alarmante episodio se vivió este sábado en la siesta en una vivienda del barrio AOMA, en Santa Lucía, cuando una mujer descubrió una serpiente escondida entre los utensilios de su cocina.

Lee además
un camion se incrusto contra una casa en caucete: hubo grandes destrozos
Susto total

Un camión se incrustó contra una casa en Caucete: hubo grandes destrozos
un camion volco en la ruta 141 y hay largas filas de vehiculos
Alerta

Un camión volcó en la Ruta 141 y hay largas filas de vehículos

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando Flavia Bustos, de 43 años buscaba unos tenedores en el modular de su cocina y advirtió la presencia de una víbora de color marrón entre los elementos. De inmediato, la mujer se comunicó telefónicamente con los Bomberos Voluntarios para solicitar ayuda.

WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.12.06 (1)

Al arribar al domicilio, el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios N°5 constató que la moradora se encontraba en estado de shock. Tras brindarle contención y tranquilidad, lograron retirarla del interior de la vivienda para poder trabajar con seguridad, resguardando también al resto de los moradores.

Luego de varios minutos de búsqueda, los efectivos lograron divisar al reptil y procedieron a su captura. Se trataba de una serpiente de aproximadamente un metro y medio de longitud, correspondiente a la especie Philodryas trilineata, conocida comúnmente como culebra ratonera, de color marrón.

Una vez controlada la situación, se solicitó la presencia de personal de la Policía Ecológica, a quienes se les hizo entrega del reptil para su posterior reinserción en su hábitat natural.

WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.12.07
Temas
Seguí leyendo

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Un camión con uvas volcó en Sarmiento: en video, así terminó la mercadería

Qué pasó con el hombre encontrado en total estado de abandono en Santa Lucía y la incertidumbre sobre quiénes podrían cuidarlo

Quién es el fisicoculturista sanjuanino que fue denunciado por su novia y terminó detenido en La Plata

Desde fernet hasta una bicicleta: hallaron una gran cantidad de elementos robados en Pocito y cuatro hombres terminaron detenidos

Encontraron serpientes en San Juan: una de ellas, cerca de un famoso centro comercial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un camion volco en la ruta 141 y hay largas filas de vehiculos
Alerta

Un camión volcó en la Ruta 141 y hay largas filas de vehículos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Te Puede Interesar

Autoridades de Gobierno estuvieron en las zonas afectadas por el granizo
Visita

Autoridades de Gobierno estuvieron en las zonas afectadas por el granizo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico
Importante

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Conflicto

Lo que gana y lo que pierde Daniela Rodríguez gobernando con un presupuesto viejo en Chimbas