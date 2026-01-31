Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Un inesperado y alarmante episodio se vivió este sábado en la siesta en una vivienda del barrio AOMA, en Santa Lucía, cuando una mujer descubrió una serpiente escondida entre los utensilios de su cocina.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas, cuando Flavia Bustos, de 43 años buscaba unos tenedores en el modular de su cocina y advirtió la presencia de una víbora de color marrón entre los elementos. De inmediato, la mujer se comunicó telefónicamente con los Bomberos Voluntarios para solicitar ayuda.

Al arribar al domicilio, el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios N°5 constató que la moradora se encontraba en estado de shock. Tras brindarle contención y tranquilidad, lograron retirarla del interior de la vivienda para poder trabajar con seguridad, resguardando también al resto de los moradores.

Luego de varios minutos de búsqueda, los efectivos lograron divisar al reptil y procedieron a su captura. Se trataba de una serpiente de aproximadamente un metro y medio de longitud, correspondiente a la especie Philodryas trilineata, conocida comúnmente como culebra ratonera, de color marrón.

Una vez controlada la situación, se solicitó la presencia de personal de la Policía Ecológica, a quienes se les hizo entrega del reptil para su posterior reinserción en su hábitat natural.