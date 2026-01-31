sábado 31 de enero 2026

Susto total

Un camión se incrustó contra una casa en Caucete: hubo grandes destrozos

Lo positivo es que no hubo heridos en el hecho. La dueña de la vivienda no estaba en el interior en ese momento. El camionero es oriundo de Jujuy.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-30 at 21.36.13

En la noche de este viernes ocurrió un hecho muy grave en la localidad de El Vallecito en Caucete. Un camión SCANIA terminó incrustado en una vivienda luego que el chofer perdiera el control del mismo.

Según manifestaron fuentes del caso, este episodio pasó por Ruta 141. La damnificada expresó a los policías que en un momento de la noche, un camión que estaba estacionado sobre la banquina comenzó a moverse solo para terminar impactando en su vivienda.

Según el conductor de este rodado, marca SCANIA 340, dice haberlo dejado con el freno bloqueador, pero al parecer no fue así. Afortunadamente en la vivienda no había personas y nadie resultó herido; pero si se lamentaron pérdidas materiales.

El conductor del camión fue identificado como Jesús Ruda Salvador, de 49 años, oriundo de la provincia de Jujuy.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 21.36.13 (1)
