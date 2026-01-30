viernes 30 de enero 2026

Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El ataque delictivo se produjo en la madrugada de este viernes. Robaron 6.500.000 pesos y también el registro de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un grupo de delincuentes ingresó a una conocida distribuidora de materiales para la construcción y sanitarios de Rawson y se llevó 6.500.000 pesos. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes y los ladrones robaron hasta el soporte de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.
El episodio se descubrió este viernes 30 de enero en la Distribuidora Félix, ubicada sobre la calle Fermín Rodríguez, Rawson, señalaron fuentes policiales. El negocio se dedica a la venta de sanitarios, cañerías y tanques de agua, explicaron. Al llegar al local, una de las encargadas advirtió que el lugar había sido violentado y dio aviso inmediato a la Policía.

Según la denuncia, los autores del hecho saltaron el cierre perimetral y luego forzaron una ventana y las rejas para ingresar a la oficina administrativa. Una vez dentro, sustrajeron la suma de 6.500.000 pesos en efectivo, además de un monitor y el soporte informático que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La falta del equipo de grabación complica la obtención de imágenes que permitan identificar a los autores. Por ahora, el caso es investigado por los policías de la Comisaría 6ta de Rawson y la Brigada de Investigaciones Sur, todo bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.

