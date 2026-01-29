Secuestran una moto que era intensamente buscada tras un robo

Un nuevo operativo policial permitió recuperar una moto que era intensamente buscada por la Justicia tras haber sido robada. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 y se concretó en el interior del barrio Antonino Aberastain, en el departamento Pocito.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando los efectivos procedieron al secuestro de una motocicleta Zanella ZB 110cc, que no contaba con dominio colocado. Al ser verificada, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de hurto calificado.

La moto se encontraba en poder de una mujer de apellido Díaz, de 30 años, domiciliada en el barrio Jaguar, también en Pocito. Tras tomar intervención la Unidad Conclusiva de Instrucción, se dispuso el secuestro inmediato del vehículo, la citación del denunciante y del titular registral de la motocicleta, y la notificación de la poseedora, quien quedó sujeta a investigación.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Moto

robo

Pocito