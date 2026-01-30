sábado 31 de enero 2026

San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Se anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, además de un leve descenso de la temperatura.

image.png

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado San Juan estará marcado por condiciones de inestabilidad, con probabilidad de tormentas intensas a lo largo de toda la jornada. Se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y precipitaciones que podrían darse en cortos períodos de tiempo.

Durante la mañana se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. Con el avance del día, las condiciones se intensificarán y hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas fuertes, con chances de lluvia que oscilarán entre el 40 y el 70%, llegando incluso al 70–100% en algunos momentos.

En cuanto a la temperatura, el SMN anticipa una mínima cercana a los 21 °C y una máxima que alcanzaría los 31 °C durante la tarde, con un descenso hacia la noche, cuando se esperan alrededor de 24 °C.

El viento soplará del sector sur durante gran parte del día, con velocidades estimadas entre 13 y 31 kilómetros por hora, rotando al sudeste hacia la tarde y la noche. Si bien no se prevén ráfagas destacadas, las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones momentáneas.

