viernes 30 de enero 2026

En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El fenómeno se produjo en el tramo final de la etapa, cuando una fuerte ráfaga de viento levantó una nube de polvo que afectó la visibilidad y complicó el paso del pelotón en la Ruta 20.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gif vuelta (1)

Cuando la etapa ya entraba en su tramo decisivo, un fuerte ventarrón sorprendió a los ciclistas de la Vuelta a San Juan sobre la Ruta 20, a pocos kilómetros del arribo a la plaza departamental de Santa Lucía. La ráfaga levantó una intensa nube de tierra que redujo la visibilidad y complicó el avance del pelotón.

El fenómeno se registró en plena definición de la jornada y quedó registrado en imágenes que muestran cómo el polvo envolvió a los competidores, obligándolos a extremar precauciones en medio del esfuerzo final.

Minutos después, en un cierre vibrante, Leo Rodríguez le había dado una alegría al equipo Chimbas Te Quiero al imponerse en el sprint junto a su compañero Julián Barrientos. El ciclista completó la etapa en 2 horas y 44 minutos, mientras que Contte continúa como líder de la clasificación general.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2017354906726752444&partner=&hide_thread=false

