Video: una abuela dejó el bastón y se animó a bailar un tango en plena Peatonal sanjuanina

Una postal tan simple como conmovedora se volvió viral en las últimas horas en San Juan . En plena Peatonal , una abuela sorprendió a todos al dejar de lado su bastón y animarse a bailar un tango , regalando un momento cargado de emoción, aplausos espontáneos y sonrisas.

La escena ocurrió en un tramo cercano a la intersección de General Acha y Rivadavia, durante una de las últimas noches. El video muestra a dos mujeres bailando un tango en medio del paseo céntrico, mientras los transeúntes se detienen a observar una imagen que rompe con la rutina urbana.

El registro fue compartido en Facebook por el periodista Hugo Alberto Cárdenas, quien acompañó las imágenes con una descripción que aportó contexto y sensibilidad al momento vivido. “Llegó con su bastón y al compás de un tango cubrió su deseo de bailar la abuela”, escribió al relatar la trastienda del baile que quedó grabado.

La publicación rápidamente cosechó reacciones y comentarios cargados de ternura. “¡Qué lindas! Cuando se ama el tango, no importa dónde, pero se baila”, fue uno de los mensajes que resumió el sentir de muchos usuarios, conmovidos por una escena que habló de pasión, valentía y amor por la música.