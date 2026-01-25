"Colapinto", en modo Chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino

Mientras se prepara para una nueva temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto expresó en distintas entrevistas su expectativa de que 2026 llegue sin los inconvenientes técnicos que le generaron dolores de cabeza durante el año pasado. En ese contexto, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que mezcla actualidad deportiva, humor local y tecnología.

La cuenta de Instagram mache.sanjuan publicó un clip realizado con inteligencia artificial en el que se simula al piloto argentino hablando como sanjuanino y con la voz del popular personaje conocido como “el Chaveta”. El contenido toma como base un audio de una entrevista que el propio Chaveta brindó a Tiempo de San Juan , en la que relataba, con su estilo característico, el episodio en el que decidió arrojar su vehículo al canal tras cansarse de empujarlo durante la madrugada.

En el video, el audio original es adaptado para que parezca que Colapinto se refiere a su monoplaza, utilizando expresiones típicas del habla local y el tono inconfundible del personaje sanjuanino. La pieza rápidamente se viralizó y superó los 7 mil “me gusta” en Instagram, además de cosechar decenas de comentarios de usuarios que destacaron el ingenio y el cruce entre el automovilismo internacional y la cultura popular provincial.

El Chaveta, cuyo nombre real es Marcelo Pereyra, se convirtió en un personaje muy querido por los sanjuaninos luego de que se hiciera viral el episodio en el que, enojado porque su Peugeot 504 se rompió, decidió arrojarlo al canal de calle Pellegrini. Desde entonces, su historia pasó a formar parte del anecdotario popular de San Juan.

Según relató en una nota publicada por Tiempo de San Juan en noviembre pasado, Pereyra vive con su familia en un galpón que alquila desde hace algunos años y suele ser reconocido en distintos puntos de la provincia, especialmente en Santa Lucía, donde vecinos y conocidos lo saludan, lo invitan a compartir mates o le piden fotos y videos.

En aquella entrevista también contó que atravesó momentos difíciles debido a la enfermedad de su esposa, Cintia, situación que lo mantuvo alejado de las redes durante un tiempo. Sin embargo, con su carisma habitual, volvió a aparecer públicamente y a generar contenidos que apelan al humor y a la identificación popular.