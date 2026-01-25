lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

"Colapinto", en modo Chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino

El contenido, generado con Inteligencia Artificial, combina una entrevista viral del personaje popular a Tiempo de San Juan con la figura del piloto argentino, en un cruce que ganó rápida repercusión en redes sociales y volvió a instalar el humor local en clave digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras se prepara para una nueva temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto expresó en distintas entrevistas su expectativa de que 2026 llegue sin los inconvenientes técnicos que le generaron dolores de cabeza durante el año pasado. En ese contexto, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que mezcla actualidad deportiva, humor local y tecnología.

Lee además
colapinto ya giro y alpine ilusiona: como fueron los primeros test y donde se presentara el nuevo auto de f1
Regreso

Colapinto ya giró y Alpine ilusiona: cómo fueron los primeros test y dónde se presentará el nuevo auto de F1
colapinto estallo de alegria tras el triunfo historico de benavides en el dakar 2026
Redes

Colapinto estalló de alegría tras el triunfo histórico de Benavides en el Dakar 2026
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015596230768767377&partner=&hide_thread=false

En el video, el audio original es adaptado para que parezca que Colapinto se refiere a su monoplaza, utilizando expresiones típicas del habla local y el tono inconfundible del personaje sanjuanino. La pieza rápidamente se viralizó y superó los 7 mil “me gusta” en Instagram, además de cosechar decenas de comentarios de usuarios que destacaron el ingenio y el cruce entre el automovilismo internacional y la cultura popular provincial.

El Chaveta, cuyo nombre real es Marcelo Pereyra, se convirtió en un personaje muy querido por los sanjuaninos luego de que se hiciera viral el episodio en el que, enojado porque su Peugeot 504 se rompió, decidió arrojarlo al canal de calle Pellegrini. Desde entonces, su historia pasó a formar parte del anecdotario popular de San Juan.

Según relató en una nota publicada por Tiempo de San Juan en noviembre pasado, Pereyra vive con su familia en un galpón que alquila desde hace algunos años y suele ser reconocido en distintos puntos de la provincia, especialmente en Santa Lucía, donde vecinos y conocidos lo saludan, lo invitan a compartir mates o le piden fotos y videos.

En aquella entrevista también contó que atravesó momentos difíciles debido a la enfermedad de su esposa, Cintia, situación que lo mantuvo alejado de las redes durante un tiempo. Sin embargo, con su carisma habitual, volvió a aparecer públicamente y a generar contenidos que apelan al humor y a la identificación popular.

Temas
Seguí leyendo

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

En su debut oficial en el 2026, Boca venció a Riestra en La Bombonera

Melón, montaña y fiesta: Moyano pegó el grito en Pedernal y Tivani sigue arriba

Lo que no se vio de la furia en cancha de FADEP: la bronca de Unión, el manotazo del árbitro y la "risa" de un policía

"No se puede con la mafia": los hinchas de Unión, "re calientes" por el arbitraje

Confirman la grave lesión de Juan Foyth: ¿se pierde el Mundial?

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo que no se vio de la furia en cancha de fadep: la bronca de union, el manotazo del arbitro y la risa de un policia
Tiempo en Mendoza

Lo que no se vio de la furia en cancha de FADEP: la bronca de Unión, el manotazo del árbitro y la "risa" de un policía

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda video
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Las empresas sanjuaninas se animan a usar la IA en sus procesos operativos y hacen punta en innovación tecnológica
Tecnología

Las empresas sanjuaninas se animan a usar la IA en sus procesos operativos y hacen punta en innovación tecnológica

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149