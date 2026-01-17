Colapinto estalló de alegría tras el triunfo histórico de Benavides en el Dakar 2026

La impactante victoria de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026 no solo dejó una marca en la competencia: también desató una ola de reacciones entre los deportistas argentinos. Uno de los más efusivos fue Franco Colapinto, el corredor de Fórmula 1, que siguió la definición desde el Reino Unido, donde se prepara para el inicio de la temporada.

Apenas se confirmó que el salteño se había impuesto sobre Ricky Brabec por solo dos segundos, Colapinto estalló en las redes sociales. En la publicación oficial del Dakar, donde se anunciaba el triunfo de Benavides, el piloto de Alpine dejó un mensaje cargado de emoción, celebrando la actuación de su compatriota y la mínima diferencia que definió el título.

El festejo no quedó ahí. Colapinto continuó comentando y enviando palabras de aliento para el nuevo campeón, al que calificó como un verdadero referente y remarcó que el logro era más que merecido. En otro mensaje, expresó el orgullo argentino por la hazaña y destacó el nivel de los pilotos nacionales.

La alegría fue compartida también por otras figuras del deporte. El joven Valentín Perrone, una de las promesas del automovilismo, se sumó con un “histórico”, mientras que Juan Martín del Potro felicitó a Benavides con un cálido “campeón”.

Más tarde, Colapinto publicó en sus historias de Instagram un video del festejo de Benavides junto a su equipo, acompañado de un mensaje en el que agradeció la emoción que generó el triunfo y celebró la pasión con la que los argentinos viven cada logro deportivo.

La consagración de Benavides no solo quedó en los libros del Dakar: también unió, a la distancia, a toda una comunidad deportiva que no tardó en homenajearlo.