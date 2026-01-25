"No se puede con la mafia": los hinchas de Unión, "re calientes" por el arbitraje

La eliminación de Unión de Villa Krause del Torneo Regional Amateur dejó una herida profunda en el pueblo azul, pero no solo por el resultado deportivo. El polémico arbitraje del mendocino Marcos Liuzzi en la revancha ante FADEP , disputada en el Este mendocino, desató el enojo de los hinchas, que hicieron sentir su bronca con fuerza en las redes sociales del club.

Unión llegó con la ilusión intacta de seguir peleando por el ascenso al Federal A, pero terminó cayendo 4-0 y quedó afuera con un global de 5-2. Sin embargo, para gran parte del mundo unionista, el partido quedó marcado por decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo desde muy temprano.

El punto de quiebre fue la expulsión por doble amarilla de Kevin Frías, en el final del primer tiempo. Hasta ese momento, el Azul se mantenía en partido, con orden y también con chances claras. La roja desacomodó por completo al equipo sanjuanino y, desde allí, el trámite se inclinó definitivamente para el local.

Pero el reclamo no terminó ahí. Durante todo el encuentro, los hinchas señalaron que el juez “inclinó la cancha” con fallos chicos, cobrando infracciones mínimas siempre a favor de FADEP y cortando sistemáticamente los avances de Unión. A eso se sumaron varios off side sancionados a Luciano “Luchi” Riveros, algunos muy discutidos, que frustraron ataques prometedores del equipo de Juan Colarte.

El malestar creció aún más en el complemento, cuando desde el lado sanjuanino denunciaron maniobras para demorar el juego: pasapelotas que escondían las pelotas, las llevaban hacia canchas auxiliares o las pateaban lejos para hacer tiempo, en un cierre que calentó los ánimos dentro y fuera del campo.

En lo futbolístico, FADEP aprovechó el hombre de más y fue contundente. Gonzalo Klusener, de penal, abrió el marcador; Matías Navarro marcó por duplicado y Uriel Gizzi selló la goleada. Pero para los hinchas de Unión, el resultado quedó en un segundo plano frente a lo que consideran un arbitraje determinante.

Esa bronca quedó reflejada en la publicación del Instagram oficial de Unión de Villa Krause, donde se multiplicaron los comentarios apuntando contra el juez, el manejo del partido y las condiciones en las que se jugó la revancha. Mensajes de indignación, reclamos por “robo” y apoyo al plantel se repitieron una y otra vez.

Así escondían las pelotas los locales