domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

En su debut oficial en el 2026, Boca venció a Riestra en La Bombonera

El conjunto de Claudio Úbeda superó al conjunto visitante por 1-0. Luciano Di Lollo marcó el único tanto, tras un tiro libre de Leandro Paredes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Boca Juniors comenzó su camino en el Torneo Apertura 2026 sumando de a tres. En La Bombonera, superó por la mínima a Deportivo Riestra en un partido que tuvo más lucha que brillo y que se resolvió gracias a una acción puntual de pelota parada.

Lee además
tomas moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindio y hoy es protagonista en la vuelta a san juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
melon, montana y fiesta: moyano pego el grito en pedernal y tivani sigue arriba video
En Sarmiento

Melón, montaña y fiesta: Moyano pegó el grito en Pedernal y Tivani sigue arriba

El equipo local fue el que tomó la iniciativa desde el arranque, con dominio territorial y control del balón, aunque sin fluidez en los metros finales. Riestra se mostró compacto, retrasó sus líneas y apostó a cortar los intentos de circulación del Xeneize, que encontró serias dificultades para transformar la posesión en situaciones claras.

Durante el primer tiempo se vio el pasaje más intenso del encuentro. Ignacio Arce sostuvo al conjunto visitante con intervenciones decisivas frente a Tomás Belmonte y Lautaro Di Lollo, mientras que un remate de Lautaro Blanco terminó estrellándose contra el palo y mantuvo el marcador en cero.

Cuando el desarrollo parecía encaminado a cerrarse sin goles, Boca encontró la ventaja por la vía que más rédito le dio. Leandro Paredes envió un centro preciso desde un tiro libre y Di Lollo ganó en lo alto para marcar el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

En el calendario inmediato, el conjunto de la Ribera visitará a Estudiantes de La Plata el miércoles 28 de enero a las 22:15, y luego recibirá a Newell’s en La Bombonera por la tercera fecha. Deportivo Riestra, por su parte, jugará ante Defensa y Justicia el jueves 29 de enero, desde las 17:00.

Temas
Seguí leyendo

Lo que no se vio de la furia en cancha de FADEP: la bronca de Unión, el manotazo del árbitro y la "risa" de un policía

"No se puede con la mafia": los hinchas de Unión, "re calientes" por el arbitraje

Confirman la grave lesión de Juan Foyth: ¿se pierde el Mundial?

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad

Los jugadores de Unión, recalientes tras el polémico arbitraje: del palazo a Torrico al "acá jugó la plata"

Nico Tivani pegó primero en el corazón de San Juan y se viste de líder en la Vuelta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La familia del Club Juan B. Del Bono está lista para celebrar el primer centenario del club de sus amores. Fotos y video: Coco Porcel video
Gran protagonista del fútbol sanjuanino

¡Del Bono está de fiesta!: cumple 100 años la pasión que vibra en la Esquina Colorada

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan
Clima

Domingo con calor veraniego y cielo algo nublado para San Juan

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan
Personaje

Tomás Moyano, la promesa del ciclismo que estuvo a punto de colgar la bici, no se rindió y hoy es protagonista en la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Pablo Yamamoto y Lucila Riofrío, gestor y curadora de la muestra respectivamente. video
Entrada libre y gratuita

Imperdible exposición: la infancia veraniega de grandes artistas sanjuaninos, una pinturita

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones video
De abajo

De la calle al micrófono: Diego Díaz, el pibe de barrio lleno de tatuajes que convirtió sus cicatrices en canciones

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026
Galería de fotos

Buscate si fuiste a ver el capítulo II de la Vuelta a San Juan 2026