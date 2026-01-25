En su debut oficial en el 2026, Boca venció a Riestra en La Bombonera

Boca Juniors comenzó su camino en el Torneo Apertura 2026 sumando de a tres. En La Bombonera, superó por la mínima a Deportivo Riestra en un partido que tuvo más lucha que brillo y que se resolvió gracias a una acción puntual de pelota parada.

El equipo local fue el que tomó la iniciativa desde el arranque, con dominio territorial y control del balón, aunque sin fluidez en los metros finales. Riestra se mostró compacto, retrasó sus líneas y apostó a cortar los intentos de circulación del Xeneize, que encontró serias dificultades para transformar la posesión en situaciones claras.

Durante el primer tiempo se vio el pasaje más intenso del encuentro. Ignacio Arce sostuvo al conjunto visitante con intervenciones decisivas frente a Tomás Belmonte y Lautaro Di Lollo, mientras que un remate de Lautaro Blanco terminó estrellándose contra el palo y mantuvo el marcador en cero.

Cuando el desarrollo parecía encaminado a cerrarse sin goles, Boca encontró la ventaja por la vía que más rédito le dio. Leandro Paredes envió un centro preciso desde un tiro libre y Di Lollo ganó en lo alto para marcar el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

En el calendario inmediato, el conjunto de la Ribera visitará a Estudiantes de La Plata el miércoles 28 de enero a las 22:15, y luego recibirá a Newell’s en La Bombonera por la tercera fecha. Deportivo Riestra, por su parte, jugará ante Defensa y Justicia el jueves 29 de enero, desde las 17:00.