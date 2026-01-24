sábado 24 de enero 2026

Tiempo en Mendoza

Los jugadores de Unión, recalientes tras el polémico arbitraje: del palazo a Torrico al "acá jugó la plata"

Unión perdió 4-0 frente a FADEP en el partido de vuelta de semifinales de la Zona Cuyo y con este resultado quedó afuera de la final. Los jugadores explotaron contra el árbitro por la roja en el primer tiempo y otras polémicas decisiones.

Por Antonella Letizia
Unión se quedó afuera de la final del Regional Amateur con una goleada que dolió en el resultado, pero sobre todo por lo que dejó alrededor del partido. La caída 4-0 ante FADEP en Mendoza, en la vuelta de semifinales de la Zona Cuyo, terminó con el sueño del ascenso para el equipo de Villa Krause y desató la bronca contra el árbitro Marcos Liuzzi, señalado por los futbolistas como el gran responsable de un encuentro que, según denunciaron, “se desarmó” antes de tiempo.

Apenas terminó el partido, el clima fue de enojo total. Entre empujones, reclamos y gritos, los jugadores sanjuaninos apuntaron directo a las decisiones del juez, con la expulsión en el primer tiempo como el punto de quiebre y otras jugadas que, desde Unión, consideraron determinantes. En ese contexto, uno de los que habló con más dureza fue Santiago Ceballos, que mezcló impotencia, bronca y una acusación que no dejó margen para interpretaciones.

“Una impotencia enorme. Creo que FADEP si quiere ganar y quiere ascender, que haga las cosas bien, me parece que no es la manera, tocando los árbitros. Me parece que es una vergüenza lo que han hecho”, disparó, todavía caliente por lo que había pasado en la cancha.

47d3b6b8-a94d-4292-82e5-acd7cc316b1e

Ceballos incluso contó un diálogo directo con el árbitro, que terminó de encenderlo. “Me decía que me conocía de Desamparados… le digo: sí, soy un profesional, lo conozco hace mucho. No puede venir a dirigir así”, relató, antes de soltar la frase que resumió la sensación de Unión en Mendoza: “Desarmó el partido el primer tiempo. La verdad que vino intencionado a hacer eso”.

La bronca no era solo por la roja, sino por la idea de que el partido se inclinó de entrada. “Qué sé yo… la bronca de que no te ganen en la cancha”, cerró, mientras alrededor suyo el fastidio seguía creciendo.

Liuzzi, árbitro de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, ya estaba bajo la lupa por antecedentes polémicos en instancias decisivas, como en el Federal A, donde su actuación fue cuestionada en el partido entre Sarmiento de La Banda y Germinal de Rawson

En el mismo tono apareció Isaías Oballes, que habló golpeado por la eliminación y por lo que consideró un desarrollo totalmente condicionado. Dolorido, recordó que además de jugador es hincha del club, y que el golpe fue doble. “Una bronca bárbara, hicimos todo bien. Solamente que acá, vos sabés… acá juega la plata”, lanzó, dejando una de las frases más pesadas de la noche.

1653ff27-80c5-4e68-8f6d-7883b153c9a5

Oballes no ocultó el impacto emocional de la derrota. “Soy hincha de este club y me voy muy triste, porque quería cumplir el sueño de toda la gente. Pero con esta realidad del fútbol, no se puede”, dijo, con la voz cargada, antes de revelar qué le gritó al árbitro en plena cancha, en medio del caos del final: “Que fue un ladrón, que fue un ladrón. Todas las chiquitas, todas las grandes siempre lo fueron para eso”.

La bronca también se alimentó con lo que pasó en el arranque del complemento, cuando FADEP estiró la diferencia con un penal que para Unión fue “regalado”. Oballes lo describió sin vueltas: “Después empieza el segundo tiempo, le regalan un penal… mi compañero le pega acá. No, la verdad que fue increíble el robo”.

