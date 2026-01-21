Luchi Riveros-Klusener, el duelo picante de goleadores y un solo pasaje a la final del Regional

El Regional Amateur entra en zona de definición y Mendoza será escenario de una semifinal que promete tensión, mucho picante y goles. Unión de Villa Krause y FADEP se verán las caras por la vuelta de la semifinal, con un solo pasaje a la final en juego y la ilusión intacta de seguir soñando con el ascenso al Federal A.

Con fe El técnico de Unión, con ilusión: "El equipo tiene hambre de gloria y los jugadores se van a tirar de cabeza"

El primer capítulo ya quedó atrás el viernes pasado, cuando el Azul sacó una ventaja 2-1 clave . Pero nada está dicho y el fútbol tiene estas cosas. En este tipo de cruces, la diferencia es mínima y cada detalle cuenta. Mucho más cuando enfrente hay dos equipos con identidad marcada y, sobre todo, con goleadores de peso que pueden torcer la historia en una sola jugada.

image

En Unión, el foco está puesto en Luciano Riveros. El delantero es mucho más que el nueve del equipo de Juan Colarte. Con el peso de la historia del club sobre los hombros, Riveros aparece siempre en los momentos calientes y se transformó en una pieza clave del funcionamiento ofensivo del Azul. Su olfato dentro del área y su capacidad para aparecer cuando el partido quema lo convierten en la principal carta de Unión en esta competencia que tiene como ambición el ascenso al Federal A.

Luchi se ha consolidado como el máximo referente y gran figura de Unión de Villa Krause, siendo la pieza fundamental en un ciclo histórico para el club sanjuanino. Su impacto ha sido total, consagrándose campeón absoluto de la Liga Sanjuanina tras conquistar tanto el Apertura, Clausura y la Superfinal, distinciones que acompañó con una impresionante marca de 25 goles en el ámbito local. Actualmente, su racha goleadora se traslada al Torneo Regional Federal Amateur, donde ya suma 9 gritos, destacándose su reciente doblete frente a FADEP.

image

Del otro lado, FADEP se aferra a la experiencia. Gonzalo Klusener, histórico goleador de 42 años, es el emblema del equipo mendocino. Con pasado en la B Nacional, campeón con Talleres y una carrera extensa en el fútbol argentino, el delantero aporta jerarquía y contundencia. En un plantel joven y ambicioso, Klusener es la voz autorizada, el arma principal para dar vuelta la serie y mantener vivo el sueño mendocino de bajar al Azul de Colarte.

Gonzalo Klusener, por su parte, sigue demostrando su vigencia inagotable y su jerarquía de goleador histórico en el Torneo Regional Amateur con la camiseta del equipo de Sebastián Torrico. A sus 42 años, el delantero ha sido la carta ganadora en los momentos de mayor presión; muestra de ello fue su actuación en los cuartos de final ante Atlético Argentino, donde marcó el gol del triunfo en la ida y un doblete decisivo en la vuelta para asegurar la clasificación a semifinales. Con una pegada intacta y ese olfato que lo llevó a ser ídolo en la B Nacional, Klusener no solo aporta goles fundamentales en este certamen nacional, sino que también le da al equipo mendocino el peso ofensivo necesario para pelear por el ascenso al Federal A, reafirmando que su leyenda en el fútbol del interior.

610675665_17974309046970553_8462966245908163369_n

Será un duelo picante de goleadores y de estilos. Unión, con la solidez que lo trajo hasta acá y la ventaja a favor. FADEP, obligado a salir a buscarlo, con hambre y el respaldo de su gente. Un total de nventa minutos que definirán quién sigue en carrera y quién se quedará con las manos vacías.

Unión de Villa Krause y FADEP se verán las caras el sábado desde las 18hs en el Predio Social y Deportivo FADEP