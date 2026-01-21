miércoles 21 de enero 2026

Nueva ilusión

Argentina confirmó a sus representantes para los Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación competirá del 6 al 22 de febrero en Milano-Cortina, Italia, en esquí alpino, esquí de fondo y luge.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Argentina participará con 8 atletas en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, en Italia. Ninguno de ellos es sanjuanino.

Argentina ya confirmó su delegación para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se disputarán del 6 al 22 de febrero y contará con ocho representantes nacionales en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge.

Según la lista oficializada a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los deportistas argentinos serán Francesca Baruzzi, Nicole Begue, Tiziano Gravier, Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra, Mateo Sauma y Verónica Ravenna.

En esquí alpino, Argentina estará representada por Baruzzi, Begue y Gravier. Baruzzi, de 27 años y nacida en Bariloche, afrontará su segundo Juego Olímpico tras Beijing 2022, donde logró dos Top 30 en slalom gigante y super-G, además de contar con experiencia previa en los Juegos de la Juventud.

Begue, nacida en 2006 en Estados Unidos e hija del olímpico Gastón Begue, competirá por primera vez en la cita mayor tras empezar a representar a Argentina desde 2024. Gravier, de 23 años, también debutará en unos Juegos Olímpicos luego de destacarse en Lausanne 2020 con un séptimo puesto en super-G.

En esquí de fondo, el equipo argentino estará integrado por Groetzner, Díaz González, Dal Farra y Sauma, con un mix de juventud y experiencia internacional. Dal Farra (25 años) y Díaz González, oriunda de Caviahue, ya participaron en Beijing 2022 y volverán a presentarse en la máxima cita, mientras que Groetzner (22) y Sauma (21), ambos barilochenses con pasado en Lausanne 2020, harán su estreno en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La delegación se completa con Verónica Ravenna, la atleta más experimentada del grupo, que competirá en luge y afrontará sus terceros Juegos Olímpicos tras sus participaciones en PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Nacida en Buenos Aires pero radicada desde joven en Whistler, Canadá, Ravenna también tuvo un destacado recorrido juvenil, con un séptimo puesto en Lillehammer 2016.

Con Milano Cortina 2026 será la tercera vez que Italia reciba los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006, y marcará una presencia argentina numerosa para este tipo de competencias.

FUENTE: Noticias Argentinas

