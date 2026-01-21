Muñeco con mano dura: cinco jugadores de River, borrados de un plumazo

Marcelo Gallardo hizo una fuerte depuración del plantel de River Plate tras un 2025 para el olvido en el que no se lograron ninguno de los objetivos, ni siquiera el de meterse en la Copa Libertadores 2026. Teniendo en cuenta esta realidad, “El Muñeco” le comunicó a aquellos históricos que finalizaban su contrato que no los iban a tener en cuenta.

Así dejaron el Millo jugadores de la talla de Gonzalo “Pity” Martínez, Ignacio “Nacho” Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja, quien encima coqueteó con Boca Juniors antes de acabar en el Cruz Azul.

Tras las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Aníbal Moreno, Gallardo le manifestó a Cristian Jaime, Agustín Obregón, Thiago Acosta y Ulises Giménez que les dará oportunidades, lo mismo para dos que ya tienen cierto rodaje como Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

El problema es que otros que pensaban que iban a tener una chance, charlaron con el DT y arreglaron que lo mejor sería que se vayan cedidos para buscar minutos de calidad. En ese listado están Agustín de La Cuesta, Gonzalo Trindade, Lisandro Bajú, Agustín Wierna y Oswaldo Valencia.

FUENTE: Crónica