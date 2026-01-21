miércoles 21 de enero 2026

Revolución en el fútbol mundial: los cambios que podrá en marcha la FIFA en el 2026

La International Football Association Board tendrá su reunión el próximo 28 de febrero y modificará algunos puntos del reglamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La FIFA prepara modificaciones en el reglamento del fútbol para aligerar el juego.

Una nueva reunión de la Annual Business Meeting (ABM) prevé cambiar, otra vez, el fútbol. Se trata del encuentro celebrado en Londres con el objetivo de discutir nuevas medidas para mejorar el ritmo de los partidos de fútbol y reducir las interrupciones. En dicho encuentro, se definieron con precisión las posibles modificaciones que la 'International Football Association Board' (IFAB) buscará implementar este 2026.

Como primera medida se evaluó establecer nuevos límites de tiempo en distintas circunstancias del juego, como un lateral, una sustitución o un saque de arco, similar a lo que ocurre cuando los árbitros sancionan un córner cuando el arquero retenga la pelota durante más de ocho segundos. Para los jugadores, en tanto, será un tiempo máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego al ser reemplazados o poner la pelota en juego.

Aquellos jugadores que reciben atención médica durante el partido, deberán permanecer fuera del terreno de juego por un tiempo concreto, que se determinará una vez reanudado el partido. El hecho de que se hayan puesto en discusión dichas medidas no significa que obligatoriamente vayan a incorporarse al fútbol este 2026, ya que la aprobación definitiva se estudiará en una reunión general que tiene fecha definida para el próximo 28 de febrero.

Allí también se discutirá la "Ley Wenger", que consiste en modificar el fuera de juego en aquellas competiciones que carecen del uso del VAR, como la Premier League de Canadá que comenzará en abril (donde se implementará en caso de aprobarse). Dicha ley establece que para considerarse fuera de juego "todo el cuerpo del atacante debe sobrepasar por completo al último defensor, y no solo una parte".

Además, se destacó el éxito en la implantación del fuera de juego semiautomático y del 'Football Video Support' (FVS), la modalidad del VAR para las competiciones que no tienen los medios técnicos para implantarlo en su totalidad. Si bien las propuestas detalladas anteriormente serán las principales a tratar en la reunión general, hay otros temas sobre la mesa. Por ejemplo, se discutirá si el protocolo del VAR revisará las tarjetas rojas por segunda amarilla y los saques de esquina que claramente se hayan otorgado por error.

Con respecto a esta posible modificación, la IFAB también hizo recomendaciones, como sugerir que las intervenciones se limiten a los cuatro supuestos establecidos con anterioridad (goles, penales, tarjetas rojas y confusiones de identidad). Según la Asociación, estos cambios derivan de la retroalimentación positiva global tras el cambio que evita que los arqueros puedan retener la pelota demasiado tiempo.

FUENTE: Clarín con información de EFE

