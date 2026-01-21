miércoles 21 de enero 2026

Video: así es la exigente pretemporada de Alianza para el arranque del campeonato

El Lechuzo sigue su puesta a punto para el inicio del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. Trabajos en el Centenario, mucho físico y bajo la atenta mirada del cuerpo técnico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alianza sigue firme con su puesta a punto de cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, que comenzará en la segunda semana de febrero. Lejos de relajarse, el Lechuzo cumple al pie de la letra con una exigente pretemporada, apuntando a llegar de la mejor manera al debut oficial del campeonato.

Bajo la conducción del entrenador Víctor Hugo Cabello y con la atenta mirada de todo el cuerpo técnico, el plantel trabaja intensamente en el Estadio Centenario, donde el protagonismo pasa por lo físico, la intensidad y la disciplina táctica. Cada práctica es tomada como una final, con la clara premisa de construir una base sólida que sostenga al equipo a lo largo del torneo.

Los entrenamientos combinan trabajos de resistencia, fuerza y ejercicios con pelota, buscando no solo mejorar el estado físico sino también afianzar conceptos de juego.

