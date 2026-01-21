Colapinto ya giró y Alpine ilusiona: cómo fueron los primeros test y dónde se presentará el nuevo auto de F1

Franco Colapinto dio el primer paso de su temporada 2026 en la Fórmula 1. El bonaerense ya salió a pista en el Circuito de Cataluña, en Barcelona, donde realizó un ensayo privado con un Alpine de años anteriores, una práctica habitual conocida como TPC (Test of Previous Cars), que sirve como toma de contacto antes del inicio formal de la pretemporada.

La actividad del argentino se dio en paralelo a los preparativos finales del equipo francés para presentar el Alpine A526, el auto con el que competirá en un campeonato atravesado por un profundo cambio reglamentario. La escudería de Enstone exhibirá su nuevo monoposto este viernes en un lugar poco convencional: un crucero amarrado en Barcelona, elegido por la fuerte presencia de uno de sus principales sponsors. El evento será exclusivo, con cupo limitado para invitados y prensa acreditada.

Mientras tanto, las primeras vueltas de Colapinto en Montmeló sirvieron para “romper el hielo” luego de más de un mes sin subirse a un Fórmula 1. La última vez que el argentino había manejado uno fue en diciembre, durante la fecha final del campeonato pasado en Abu Dhabi. Aunque no se trató del A526, el test fue clave para retomar sensaciones y comenzar el trabajo previo a una temporada que será la primera que arrancará desde cero para él.

En los próximos días, Alpine definirá cómo se repartirán las jornadas de pruebas oficiales en Barcelona, que se desarrollarán durante cinco días consecutivos. Allí, Colapinto y Pierre Gasly alternarán al volante del nuevo auto, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de kilómetros posibles. Las sesiones serán privadas y los monoplazas rodarán sin decoración definitiva, con diseños especiales para ocultar detalles aerodinámicos.

El contexto genera optimismo dentro del equipo francés. Alpine afronta el inicio de la nueva era técnica con el respaldo de Mercedes, que le proveerá motor, suspensión y transmisión. En la previa, esa asociación aparece como una de las más competitivas, sumado a la ventaja reglamentaria de haber contado con más horas de desarrollo en túnel de viento tras finalizar último en el campeonato de constructores 2025.

Para Colapinto, el escenario es inédito y prometedor. A diferencia de sus campañas anteriores, esta vez tendrá una pretemporada completa para adaptarse al auto y al equipo. Ya con trabajo físico avanzado y los primeros giros consumados, el argentino empieza a transitar una cuenta regresiva cargada de expectativas: el A526 está por mostrarse y su estreno en pista, ahora sí, es cuestión de días.