miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Regreso

Colapinto ya giró y Alpine ilusiona: cómo fueron los primeros test y dónde se presentará el nuevo auto de F1

El piloto argentino tuvo su primer contacto con la escudería francesa en Barcelona a bordo de un monoplaza de temporadas anteriores. Alpine ultima detalles para mostrar el A526 en un escenario inusual y encara una pretemporada clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Colapinto
el-foco-estara-puesto-en-la-dupla-de-pilotos-el-argentino-y-el-frances-pierre-gasly-quienes-compartiran-el-escenario-central-del-lanzamiento-foto-alpinef1teamx-JM4K54M2RZEXXPBS4R5AOJSBV4
franco-colapinto-poso-como-modelo-y-presento-la-nueva-indumentaria-de-alpine-para-la-temporada-2026-de-la-f1-foto-igalpinef1team-LXVHL3C77FCE7BW6PVZ4BAEKKQ

Franco Colapinto dio el primer paso de su temporada 2026 en la Fórmula 1. El bonaerense ya salió a pista en el Circuito de Cataluña, en Barcelona, donde realizó un ensayo privado con un Alpine de años anteriores, una práctica habitual conocida como TPC (Test of Previous Cars), que sirve como toma de contacto antes del inicio formal de la pretemporada.

Lee además
alpine confirmo que jack doohan deja la escuderia tras ser reemplazado por franco colapinto
Cambios

Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto
quien es maia reficco, la actriz de broadway y cantante que estaria saliendo con franco colapinto
Romance en puerta

Quién es Maia Reficco, la actriz de Broadway y cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

La actividad del argentino se dio en paralelo a los preparativos finales del equipo francés para presentar el Alpine A526, el auto con el que competirá en un campeonato atravesado por un profundo cambio reglamentario. La escudería de Enstone exhibirá su nuevo monoposto este viernes en un lugar poco convencional: un crucero amarrado en Barcelona, elegido por la fuerte presencia de uno de sus principales sponsors. El evento será exclusivo, con cupo limitado para invitados y prensa acreditada.

el-foco-estara-puesto-en-la-dupla-de-pilotos-el-argentino-y-el-frances-pierre-gasly-quienes-compartiran-el-escenario-central-del-lanzamiento-foto-alpinef1teamx-JM4K54M2RZEXXPBS4R5AOJSBV4

Mientras tanto, las primeras vueltas de Colapinto en Montmeló sirvieron para “romper el hielo” luego de más de un mes sin subirse a un Fórmula 1. La última vez que el argentino había manejado uno fue en diciembre, durante la fecha final del campeonato pasado en Abu Dhabi. Aunque no se trató del A526, el test fue clave para retomar sensaciones y comenzar el trabajo previo a una temporada que será la primera que arrancará desde cero para él.

En los próximos días, Alpine definirá cómo se repartirán las jornadas de pruebas oficiales en Barcelona, que se desarrollarán durante cinco días consecutivos. Allí, Colapinto y Pierre Gasly alternarán al volante del nuevo auto, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de kilómetros posibles. Las sesiones serán privadas y los monoplazas rodarán sin decoración definitiva, con diseños especiales para ocultar detalles aerodinámicos.

El contexto genera optimismo dentro del equipo francés. Alpine afronta el inicio de la nueva era técnica con el respaldo de Mercedes, que le proveerá motor, suspensión y transmisión. En la previa, esa asociación aparece como una de las más competitivas, sumado a la ventaja reglamentaria de haber contado con más horas de desarrollo en túnel de viento tras finalizar último en el campeonato de constructores 2025.

Para Colapinto, el escenario es inédito y prometedor. A diferencia de sus campañas anteriores, esta vez tendrá una pretemporada completa para adaptarse al auto y al equipo. Ya con trabajo físico avanzado y los primeros giros consumados, el argentino empieza a transitar una cuenta regresiva cargada de expectativas: el A526 está por mostrarse y su estreno en pista, ahora sí, es cuestión de días.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto entrena a full: lo grabaron trotando bajo una lluvia torrencial

Video: así es la exigente pretemporada de Alianza para el arranque del campeonato

Argentina confirmó a sus representantes para los Juegos Olímpicos de Invierno

San Juan palpita la Vuelta Inclusiva: todo lo que tenés que saber

Tras caerse lo de Hinestroza, Boca acelera por refuerzos en ataque y tiene tres nombres en carpeta

Muñeco con mano dura: cinco jugadores de River, borrados de un plumazo

No lloro, se me metió un calamar en el ojo: Borgogno ya se puso la pilcha de Platense

Revolución en el fútbol mundial: los cambios que podrá en marcha la FIFA en el 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
A buscarse la vida

Muñeco con mano dura: cinco jugadores de River, borrados de un plumazo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Te Puede Interesar

La Viuda Negra y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal
Prisión preventiva

La "Viuda Negra" y uno de los hombres detenidos por la golpiza y el asalto a un policía retirado fueron llevados al penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a San La Muerte, el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino
Juicio abreviado

Condenan a "San La Muerte", el sujeto que trompeó a un policía sanjuanino

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico
En Madrid

Orrego llegó a España para potenciar a San Juan como destino turístico

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave
Bermejo

Brutal golpiza por celos en Caucete: el acusado se enfrenta a dos cargos, uno de ellos muy grave

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones