Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Un trágico episodio se registró este miércoles al mediodía en Chimbas , donde un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas laborales en una casa particular.

Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que la víctima se llamaba Franco Sebastián Vega, de 44 años. Las primeras versiones indicaron que el hombre recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera casi inmediata.

El hecho ocurrió en calle 2 de Septiembre, a pocos metros de la Capilla de San Cayetano. Al lugar acudió personal policial y de emergencias, quienes constataron el fallecimiento del hombre, quien no fue identificado.

Funcionarios de la UFI Delitos Especiales trabajan en el lugar.