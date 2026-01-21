Entró a robar a una casa, ocultó lo que se llevó en un cantero e intentó huir

Un joven de 20 años fue aprehendido este martes por la tarde luego de ser sorprendido tras robar una garrafa y un secarropas de una vivienda ubicada en calle Urquiza al 400, en la ciudad de Rawson. El rápido accionar policial y el aporte de vecinos permitieron recuperar los elementos sustraídos y avanzar con el procedimiento judicial.

Según informó la Policía Comunal de Rawson, personal del Móvil 14 acudió al lugar tras un aviso del sistema “Trueno Halcón”, donde constataron que una ventana del domicilio había sido violentada. En el lugar se hizo presente Leonardo Gabriel Inostroza, de 46 años, quien manifestó estar a cargo de la vivienda, ya que su propietario, Jorge Fernández, había fallecido el pasado 31 de diciembre de 2025.

Con autorización del responsable, los efectivos ingresaron al inmueble y comprobaron el faltante de una garrafa y un secarropas. Minutos más tarde, un nuevo llamado al 911 alertó que los elementos robados habían sido escondidos en un cantero de la calle Jáchal, entre Alma Fuerte y Alem.

Como consecuencia se realizó un rastrillaje en la zona y se logró encontrar los objetos denunciados como robados: una garrafa de color morado y un secarropas marca Dream, de color blanco. Además, una vecina aportó un video en el que se observa a dos masculinos sustrayendo los efectos.

De acuerdo a los testimonios, uno de los sospechosos habría ingresado a una construcción precaria ubicada frente al lugar donde se ocultaron los elementos. Allí, personal policial entrevistó a personas en situación de calle y logró aprehender a un joven con las características aportadas. El segundo involucrado, que vestía una remera blanca, no fue localizado.

El detenido fue identificado como Gabriel Ezequiel Vázquez, de 20 años. Debido a la hostilidad del lugar, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 24ª.

Intervino el ayudante fiscal de turno, Juan Mattar, quien entrevistó al damnificado, testigos y personal policial, informando lo actuado al fiscal de flagrancia, Dr. Alberto Martínez, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.