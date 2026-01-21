miércoles 21 de enero 2026

En Albardón

El escalofriante relato de un sanjuanino que fue embestido por una camioneta: "Me la tiró encima"

La víctima iba en moto y el hecho se registró en plena Ruta 40. Tras atropellarlo, el conductor de la camioneta que tiraba una casa rodante se fugó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un motociclista sanjuanino relató cómo fue embestido por una camioneta con una casa rodante en Albardón, cuyo conductor se dio a la fuga.

Un motociclista sanjuanino relató cómo fue embestido por una camioneta con una casa rodante en Albardón, cuyo conductor se dio a la fuga.

Un terrible hecho de violencia vial se registró el pasado lunes en el departamento Albardón, cuando un motociclista fue embestido por una camioneta que arrastraba una casa rodante y, tras el impacto, el conductor se dio a la fuga. Francisco Moyano, víctima del hecho, fue internado con múltiples heridas y aseguró que el ataque fue intencional. "Salí vivo de milagro", confió a Tiempo de San Juan.

Según relató Moyano, el episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Campo Afuera. El hombre circulaba en una moto Guerrero Trip 110, cuando una camioneta que venía detrás lo adelantó de manera peligrosa. Lejos de continuar su marcha, el conductor redujo la velocidad y comenzó a maniobrar de forma agresiva.

“Venía por la Ruta 40, iba bien orillado, cuando una camioneta que estaba atrás me adelanta. Se posiciona en el otro carril y pensé que iba a seguir, pero no. Tocó bocina, redujo la velocidad y puso la casa rodante a mi altura. En ese momento me la tiró encima”, relató la víctima.

El impacto fue brutal. Según contó Moyano, la casa rodante llegó a engancharse con el manubrio de la moto. En medio de la desesperación, intentó maniobrar para no caer, pero volvió a ser embestido con más fuerza. “Me volvió a pegar y salí volando del carril junto con la moto. Después de eso, se dio a la fuga”, afirmó.

image

El motociclista sobrevivió de milagro y sufrió múltiples golpes y raspaduras producto de la caída. Tras el hecho, realizó la denuncia correspondiente y pidió colaboración a la comunidad para dar con el conductor.

“Si alguien tiene información sobre esa camioneta, o si hizo lo mismo con otras personas, por favor avisen. Hay un asesino suelto. Salí vivo de milagro y no quiero que le pase a nadie más”, expresó.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta identificar al conductor prófugo y esclarecer las circunstancias de este grave episodio ocurrido en una de las rutas más transitadas de la provincia.

Temas
Dejá tu comentario

