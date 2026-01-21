Tras el escándalo y las denuncias, Branka Motors informó que pausó sus operaciones

La concesionaria de motos, Branka Motors ubicada en una esquina céntrica de San Juan , que quedó envuelta en un escándalo que se trasladó al Palacio de Tribunales , emitió un comunicado luego de las denuncias por la falta de entrega de vehículos. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, confirmó que sus operaciones se encuentran pausadas, es decir, que no estaría trabajando con normalidad.

“Entendemos la preocupación y queremos llevar tranquilidad” , expresaron al comienzo del comunicado y agregaron: “La empresa está presente, ordenando cada situación y trabajando para abordar los casos uno por uno de forma responsable”.

Sin embargo, no quedó claro si esta pausa responde a una eventual situación de inseguridad en el local ubicado en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, tras los hechos de violencia registrados en el lugar, o si se debe a cuestiones vinculadas al manejo interno de la empresa, sobre la que sobrevuelan rumores de quiebra.

Para cerrar, solicitaron “calma y comprensión”, en un intento por bajar la tensión. Se trata de un mensaje defensivo, sin soluciones concretas ni plazos definidos, frente a las crecientes denuncias y exposiciones que, según confirmó a Tiempo de San Juan la Dra. Filomena Noriega, serían 170 hasta el momento, y aseguró: “Esto recién empieza”.

Este medio también pudo averiguar que se programaron turnos para presuntos damnificados, entre 10 y 12 por día hasta febrero, además de la expresa indicación de que las denuncias también pueden realizarse en las comisarías cercanas a los domicilios de los afectados.

En las últimas horas aparecieron tres nombres de personas que estarían vinculadas a la empresa u oficiarían como representantes de Branka Motors: Alexis Marco, Jonatan Marco y Facundo Banega. Pero una fuente con acceso al expediente los sindicó como “perejiles”, dando a entender que habría alguien más, el verdadero responsable directo.

La UFI de Estafas y Delitos Informáticos, cuya investigacion esta a cargo del fiscal Guillermo Heredia estudia de manera preliminar las diversas presentaciones y pareciera lejano conocer un nombre como posible responsable penal que fuera imputado por estafa reiterada. Lo cierto es que recién se dan los primeros pasos de una causa que traerá cola y que será la novela de los próximos días en Tribunales.

Otras fuentes relacionadas con los denunciantes aseguraron que hay pruebas suficientes como para dar comienzo a una IPP (Investigación Preliminar Preparatoria). En ese sentido, se prevé una buena cantidad de abogados querellantes en la etapa de una causa formal.

Las denuncias refieren a postergaciones de los plazos en la entrega de vehículos pagados, que van desde los 40 días hasta los 5 meses, y los montos que se manejaron son superiores a los 1.200.000 pesos. Además, denuncian ofrecimientos de rodados de menor valor y hasta promesas de devolución de dinero.